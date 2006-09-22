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Постер к 3-му сезону сериала 4исла
Киноафиша Сериалы 4исла Сезоны Сезон 3

Numb3rs 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 22 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «4исла»

В 3-м сезоне сериала «4исла» опытный агент Дон Эппс и его коллеги из Федерального бюро расследований США продолжают восстанавливать справедливость на улицах Лос-Анджелеса и призывать к ответу опасных преступников. В этом им, как всегда, помогает гениальный брат Дона по имени Чарли – чрезвычайно одаренный математик, который использует цифровые модели для расследования самых запутанных дел. На сей раз ему удается найти и проследить логику в совершении преступлений, которые, на первый взгляд, происходят абсолютно хаотично. Кроме того, Чарли устанавливает, что похищенное недавно произведение искусства является поддельным.

Список серий 3-го сезона сериала «4исла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Кутёж Spree (1)
Сезон 3 Серия 1
22 сентября 2006
Две дочки Two Daughters (2)
Сезон 3 Серия 2
29 сентября 2006
Провенанс Provenance
Сезон 3 Серия 3
6 октября 2006
Крот The Mole
Сезон 3 Серия 4
13 октября 2006
Траффик Traffic
Сезон 3 Серия 5
20 октября 2006
Лонгшот Longshot
Сезон 3 Серия 6
27 октября 2006
Побег Blackout
Сезон 3 Серия 7
3 ноября 2006
Хардбол Hardball
Сезон 3 Серия 8
10 ноября 2006
Загрязнению нет Waste Not
Сезон 3 Серия 9
17 ноября 2006
Брут Brutus
Сезон 3 Серия 10
24 ноября 2006
Чат убийцы Killer Chat
Сезон 3 Серия 11
15 декабря 2006
9 волн Nine Wives
Сезон 3 Серия 12
5 января 2007
Искатели смотрителей Finders Keepers
Сезон 3 Серия 13
12 января 2007
Исход Take Out
Сезон 3 Серия 14
2 февраля 2007
Конец наблюдений End of Watch
Сезон 3 Серия 15
9 февраля 2007
Претенденты Contenders
Сезон 3 Серия 16
16 февраля 2007
Один час One Hour
Сезон 3 Серия 17
23 февраля 2007
Демократия Democracy
Сезон 3 Серия 18
9 марта 2007
Ящик Пандоры Pandora's Box
Сезон 3 Серия 19
30 марта 2007
Коэффициент горения Burn Rate
Сезон 3 Серия 20
6 апреля 2007
Искусство расчёта The Art of Reckoning
Сезон 3 Серия 21
27 апреля 2007
Под давлением Under Pressure
Сезон 3 Серия 22
4 мая 2007
Деньги на ветер Money for Nothing
Сезон 3 Серия 23
11 мая 2007
Список Януса The Janus List
Сезон 3 Серия 24
18 мая 2007
График выхода всех сериалов
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