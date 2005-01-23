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Постер к 1-му сезону сериала 4исла
Киноафиша Сериалы 4исла Сезоны Сезон 1

Numb3rs 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 января 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «4исла»

В 1-м сезоне сериала «4исла» агент Дон Эппс живет в Лос-Анджелесе и служит в Федеральном бюро расследований. Его главная задача – расследовать самые безнадежные случаи и особо тяжкие преступления, совершенные на улицах города. Но у мужчины есть туз в рукаве, который позволяет ему обходить даже самых хитрых и предприимчивых злодеев. Дело в том, что родной младший брат Дона Чарльз Эппс – настоящий гений математики. Он несколько замкнут в себе и неразговорчив, зато умеет просчитывать наперед все возможные исходы любой ситуации. С помощью собственных математических моделей он тайно помогает брату и другим агентам ФБР распутывать темные тайны.

Список серий 1-го сезона сериала «4исла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
23 января 2005
Принцип неопределённости Uncertainty Principle
Сезон 1 Серия 2
28 января 2005
Вектор Vector
Сезон 1 Серия 3
4 февраля 2005
Структурная коррупция Structural Corruption
Сезон 1 Серия 4
11 февраля 2005
Главный подозреваемый Prime Suspect
Сезон 1 Серия 5
18 февраля 2005
Саботаж Sabotage
Сезон 1 Серия 6
25 февраля 2005
Фальшивая реальность Counterfeit Reality
Сезон 1 Серия 7
11 марта 2005
Кризис идентичности Identity Crisis
Сезон 1 Серия 8
1 апреля 2005
Первый снайпер Sniper Zero
Сезон 1 Серия 9
15 апреля 2005
Грязная бомба Dirty Bomb
Сезон 1 Серия 10
22 апреля 2005
Жертвоприношение Sacrifice
Сезон 1 Серия 11
29 апреля 2005
Шумный край Noisy Edge
Сезон 1 Серия 12
6 мая 2005
Охота на человека Man Hunt
Сезон 1 Серия 13
13 мая 2005
График выхода всех сериалов
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