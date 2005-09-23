Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала 4исла
Киноафиша Сериалы 4исла Сезоны Сезон 2

Numb3rs 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «4исла»

Во 2-м сезоне сериала «4исла» кто-то жестоко убивает супругу федерального судьи. Это чрезвычайно важное расследование поручают Дону Эппсу и его отделу. Но следствие ФБР заходит в тупик, когда выясняется, что свидетелей попросту нет, а улики сфабрикованы и подброшены на место преступления. Тут-то в игру вновь вступает скромный гений Чарльз – родной брат Дона и математик с уникальным мозгом. Он составляет модель ситуации и находит неожиданную зацепку. Также Чарли помогает призвать к ответу владельца ювелирного магазина, который инсценировал похищение своей семьи, и вывести на чистую воду сумасшедшего поклонника знаменитой актрисы.

Список серий 2-го сезона сериала «4исла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Звонок судье Judgment Call
Сезон 2 Серия 1
23 сентября 2005
Лучше или хуже Better or Worse
Сезон 2 Серия 2
30 сентября 2005
Одержимость Obsession
Сезон 2 Серия 3
7 октября 2005
Рассчитанный риск Calculated Risk
Сезон 2 Серия 4
14 октября 2005
Ассассин Assassin
Сезон 2 Серия 5
21 октября 2005
Лёгкая мишень Soft Target
Сезон 2 Серия 6
4 ноября 2005
Конвергенция Convergence
Сезон 2 Серия 7
11 ноября 2005
На виду In Plain Sight
Сезон 2 Серия 8
18 ноября 2005
Токсин Toxin
Сезон 2 Серия 9
25 ноября 2005
Кости раздора Bones of Contention
Сезон 2 Серия 10
9 декабря 2005
Scorched
Сезон 2 Серия 11
16 декабря 2005
ОГ The O.G.
Сезон 2 Серия 12
6 января 2006
Двойная ставка Double Down
Сезон 2 Серия 13
13 января 2006
Урожай Harvest
Сезон 2 Серия 14
27 января 2006
Бегущий человек The Running Man
Сезон 2 Серия 15
3 февраля 2006
Протест Protest
Сезон 2 Серия 16
3 марта 2006
Игры разума Mind Games
Сезон 2 Серия 17
10 марта 2006
Все страхи All's Fair
Сезон 2 Серия 18
31 марта 2006
Тёмное дело Dark Matter
Сезон 2 Серия 19
7 апреля 2006
Стволы и розы Guns and Roses
Сезон 2 Серия 20
21 апреля 2006
Ярость Rampage
Сезон 2 Серия 21
28 апреля 2006
Обратное рассеяние Backscatter
Сезон 2 Серия 22
5 мая 2006
Подводное течение Undercurrents
Сезон 2 Серия 23
12 мая 2006
Короткие выстрелы Hot Shot
Сезон 2 Серия 24
19 мая 2006
График выхода всех сериалов
Related video
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше