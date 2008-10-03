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Постер к 5-му сезону сериала 4исла
Киноафиша Сериалы 4исла Сезоны Сезон 5

Numb3rs 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 3 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 23
Продолжительность сезона 16 часов 29 минут
О чем 5-й сезон сериала «4исла»

В 5-м сезоне сериала «4исла» агент ФБР Дон Эппс и члены его команды занимаются расследованием очередного непростого дела. На сей раз жертвами убийцы стали альпинисты, в вещах которых полицейские обнаружили огромный драгоценный камень. По непонятной причине убийца не тронул драгоценность, забрав вместо нее кое-что совершенно неожиданное. Дон сталкивается с преступником на месте происшествия и рискует собственной жизнью, чтобы за ним проследить. Но у него нет ни единого шанса на успех без помощи гениального брата. Пока Дон преследует исполнителя на местности, Чарльз в офисе ФБР просчитывает истинного виновника преступления.

Список серий 5-го сезона сериала «4исла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Перерыв на высоте High Exposure
Сезон 5 Серия 1
3 октября 2008
Эффект приманки Decoy Effect
Сезон 5 Серия 2
10 октября 2008
Обратный результат Blowback
Сезон 5 Серия 3
17 октября 2008
Мастер на все руки Jack of All Trades
Сезон 5 Серия 4
24 октября 2008
Человек-Скан Scan Man
Сезон 5 Серия 5
31 октября 2008
Магическое шоу Magic Show
Сезон 5 Серия 6
7 ноября 2008
Чарли не сёрфит Charlie Don't Surf
Сезон 5 Серия 7
14 ноября 2008
36 часов Thirty Six Hours
Сезон 5 Серия 8
21 ноября 2008
Теория конспирации Conspiracy Theory
Сезон 5 Серия 9
5 декабря 2008
Заклятые друзья Frienemies
Сезон 5 Серия 10
19 декабря 2008
Стрела времени Arrow of Time
Сезон 5 Серия 11
9 января 2009
Простые парни Jacked
Сезон 5 Серия 12
16 января 2009
Проблемы в Чайнатауне Trouble in Chinatown
Сезон 5 Серия 13
23 января 2009
Помешанный на обуви Sneakerhead
Сезон 5 Серия 14
6 февраля 2009
Путь виновного Guilt Trip
Сезон 5 Серия 15
13 февраля 2009
Прикрой меня Cover Me
Сезон 5 Серия 16
27 февраля 2009
Первый закон First Law
Сезон 5 Серия 17
6 марта 2009
Одна минута после полуночи 12:01 A.M.
Сезон 5 Серия 18
13 марта 2009
Поклонения животным Animal Rites
Сезон 5 Серия 19
10 апреля 2009
Пятый человек The Fifth Man
Сезон 5 Серия 20
24 апреля 2009
Волнение Disturbed
Сезон 5 Серия 21
1 мая 2009
Лучшие дела Greatest Hits
Сезон 5 Серия 22
8 мая 2009
Ангелы и демоны Angels and Devils
Сезон 5 Серия 23
15 мая 2009
График выхода всех сериалов
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