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Киноафиша Сериалы 4исла Сезоны

4исла, список сезонов

Numb3rs 16+
Год выпуска 2005
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBS
Список сезонов сериала «4исла»
4исла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 23 января 2005 - 13 мая 2005
 
4исла - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
24 эпизода 23 сентября 2005 - 19 мая 2006
 
4исла - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
24 эпизода 22 сентября 2006 - 18 мая 2007
 
4исла - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
18 эпизодов 28 сентября 2007 - 16 мая 2008
 
4исла - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
23 эпизода 3 октября 2008 - 15 мая 2009
 
4исла - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов 25 сентября 2009 - 12 марта 2010
 
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