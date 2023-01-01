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4исла
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Numb3rs
16+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
CBS
Список сезонов сериала «4исла»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
23 января 2005 - 13 мая 2005
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
23 сентября 2005 - 19 мая 2006
Сезон 3 / Season 3
24 эпизода
22 сентября 2006 - 18 мая 2007
Сезон 4 / Season 4
18 эпизодов
28 сентября 2007 - 16 мая 2008
Сезон 5 / Season 5
23 эпизода
3 октября 2008 - 15 мая 2009
Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов
25 сентября 2009 - 12 марта 2010
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