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Постер к 5-му сезону сериала CSI: Место преступления Нью-Йорк
Киноафиша Сериалы CSI: Место преступления Нью-Йорк Сезоны Сезон 5

CSI: NY 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 24 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 25
Продолжительность сезона 17 часов 55 минут
О чем 5-й сезон сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк»

В 5-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» Маку едва удается выжить после похищения. Но сразу же после возвращения он берется  за работу, пытаясь установить местонахождение и распознать личность банковского грабителя. В ходе расследования команда CSI выясняет, что с этим делом может быть связана сестра Флэка. Затем сотрудники криминалистического отдела узнают, что два случая гибели от радиационного отравления имеют отношение к смерти библиотекаря и коллекции редких изданий, которая хранится в общественной городской библиотеке. Беглый преступник, который называл себя федеральным маршалом авиации, найден мертвым.

Список серий 5-го сезона сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Веритас Veritas
Сезон 5 Серия 1
24 сентября 2008
Увлекательная книга Page Turner
Сезон 5 Серия 2
1 октября 2008
Турбулентность Turbulence
Сезон 5 Серия 3
8 октября 2008
Секс, ложь и силикон Sex, Lies and Silicone
Сезон 5 Серия 4
22 октября 2008
Цена жизни The Cost of Living
Сезон 5 Серия 5
29 октября 2008
Хватит Enough
Сезон 5 Серия 6
5 ноября 2008
Мертвец внутри Dead Inside
Сезон 5 Серия 7
12 ноября 2008
Меня зовут Мак Тейлор My Name is Mac Taylor
Сезон 5 Серия 8
19 ноября 2008
Ящик The Box
Сезон 5 Серия 9
26 ноября 2008
Треугольник The Triangle
Сезон 5 Серия 10
10 декабря 2008
Запретный плод Forbidden Fruit
Сезон 5 Серия 11
17 декабря 2008
Помогите Help
Сезон 5 Серия 12
14 января 2009
Гонка за приговором Rush to Judgment
Сезон 5 Серия 13
21 января 2009
Ее здесь нет She's Not There
Сезон 5 Серия 14
11 февраля 2009
Конец вечеринке The Party's Over
Сезон 5 Серия 15
18 февраля 2009
Без добрых дел No Good Deed
Сезон 5 Серия 16
25 февраля 2009
Гринпис Green Piece
Сезон 5 Серия 17
11 марта 2009
Точка невозвращения Point of No Return
Сезон 5 Серия 18
18 марта 2009
Непонимание Communication Breakdown
Сезон 5 Серия 19
25 марта 2009
Добыча Prey
Сезон 5 Серия 20
8 апреля 2009
Прошлое, настоящее и убийство The Past, Present and Murder
Сезон 5 Серия 21
15 апреля 2009
Ярцайт Yahrzeit
Сезон 5 Серия 22
29 апреля 2009
Высшее благо Greater Good
Сезон 5 Серия 23
6 мая 2009
Почва для обмана Grounds for Deception
Сезон 5 Серия 24
13 мая 2009
Оплачено Часть 1 Pay Up (1)
Сезон 5 Серия 25
14 мая 2009
График выхода всех сериалов
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