А.Дж. Бакли
А.Дж. Бакли A.J. Buckley
А.Дж. Бакли

A.J. Buckley

Дата рождения
9 февраля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Дублин, Ирландия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Спецназ 7.9
Спецназ (2017)
Квинтессолиально ирландский 7.2
Квинтессолиально ирландский (2024)
CSI: Место преступления Нью-Йорк 6.8
CSI: Место преступления Нью-Йорк (2004)

Фильмография А.Дж. Бакли

Жанр
Год
Сезон охоты 6.1
Сезон охоты Hunting Season
боевик, криминал, драма 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Квинтессолиально ирландский 7.2
Квинтессолиально ирландский Quintessentially Irish
документальный 2024, Ирландия
Однажды в Ла-Рое 6.8
Однажды в Ла-Рое LaRoy, Texas
комедия, криминал, триллер 2023, США / Франция
Смотреть трейлер
Кара 6
Кара Bark
триллер 2023, Германия
Смотреть трейлер
Спецназ 7.9
Спецназ
драма, боевик, военный 2017, США
Север ада 5.4
Север ада Home Sweet Hell
драма, комедия 2015, США
Смотреть трейлер
Пророчество Судного дня 4.1
Пророчество Судного дня Doomsday Prophecy
фантастика 2011, Канада
Скейтлэнд 5.7
Скейтлэнд Skateland
драма 2009, США
Смотреть трейлер
Широко шагая 2: Расплата 4.7
Широко шагая 2: Расплата Walking Tall: The Payback
боевик, приключения, криминал 2007, США
CSI: Место преступления Нью-Йорк 6.8
CSI: Место преступления Нью-Йорк
драма, боевик, криминал 2004, США
Лихорадка по девчонкам 4.2
Лихорадка по девчонкам Girl Fever
комедия 2002, США
