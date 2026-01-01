Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
А.Дж. Бакли
A.J. Buckley
Дата рождения
9 февраля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Дублин, Ирландия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Спецназ
(2017)
7.2
Квинтессолиально ирландский
(2024)
6.8
CSI: Место преступления Нью-Йорк
(2004)
Фильмография А.Дж. Бакли
Жанр
Все
Боевик
Военный
Документальный
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2023
2017
2015
2011
2009
2007
2004
2002
Все
11
Фильмы
9
Сериалы
2
Актер
11
Продюсер
1
6.1
Сезон охоты
Hunting Season
боевик, криминал, драма
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
7.2
Квинтессолиально ирландский
Quintessentially Irish
документальный
2024, Ирландия
6.8
Однажды в Ла-Рое
LaRoy, Texas
комедия, криминал, триллер
2023, США / Франция
Смотреть трейлер
6
Кара
Bark
триллер
2023, Германия
Смотреть трейлер
7.9
Спецназ
драма, боевик, военный
2017, США
5.4
Север ада
Home Sweet Hell
драма, комедия
2015, США
Смотреть трейлер
4.1
Пророчество Судного дня
Doomsday Prophecy
фантастика
2011, Канада
5.7
Скейтлэнд
Skateland
драма
2009, США
Смотреть трейлер
4.7
Широко шагая 2: Расплата
Walking Tall: The Payback
боевик, приключения, криминал
2007, США
6.8
CSI: Место преступления Нью-Йорк
драма, боевик, криминал
2004, США
4.2
Лихорадка по девчонкам
Girl Fever
комедия
2002, США
