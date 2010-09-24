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Постер к 7-му сезону сериала CSI: Место преступления Нью-Йорк
Киноафиша Сериалы CSI: Место преступления Нью-Йорк Сезоны Сезон 7

CSI: NY 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 24 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 7-й сезон сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк»

В 7-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» новый член команды CSI находит тело в криминалистической лаборатории. Тем временем Линдси пытается справиться с личными проблемами, а Адам становится свидетелем убийства во время случайного видеочата. Криминалисты выясняют, что жертвой стал молодой человек, который жил на Манхэттене и занимался музыкой. Мать заявляет, что на них с супругом напал собственный сын. В результате этого инцидента она серьезно пострадала, а ее супруг скончался. Но спустя некоторое время она отказывается от своих слов, а в совершении этого преступления признается посторонний человек.

Список серий 7-го сезона сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
34-й этаж The 34th Floor
Сезон 7 Серия 1
24 сентября 2010
Враждебный чат Unfriendly Chat
Сезон 7 Серия 2
1 октября 2010
Будь проклят, если сделаешь Damned If You Do
Сезон 7 Серия 3
8 октября 2010
Кровь за кровь Sangre Por Sangre
Сезон 7 Серия 4
15 октября 2010
С неба Out of the Sky
Сезон 7 Серия 5
22 октября 2010
Не проходите мимо Do Not Pass Go
Сезон 7 Серия 6
29 октября 2010
Скрыть взгляд Hide Sight
Сезон 7 Серия 7
5 ноября 2010
Испуганный Scared Stiff
Сезон 7 Серия 8
12 ноября 2010
Оправданный Justified
Сезон 7 Серия 9
19 ноября 2010
Покупай, пока не умрешь Shop Till You Drop
Сезон 7 Серия 10
3 декабря 2010
Для чего? To What End?
Сезон 7 Серия 11
7 января 2011
Холдинговая ячейка Holding Cell
Сезон 7 Серия 12
14 января 2011
Вечеринка окончена Party Down
Сезон 7 Серия 13
4 февраля 2011
Очаровательный преступник Smooth Criminal
Сезон 7 Серия 14
11 февраля 2011
Линчеватель Vigilante
Сезон 7 Серия 15
18 февраля 2011
Неприкасаемый The Untouchable
Сезон 7 Серия 16
25 февраля 2011
Сделай или умри Do or Die
Сезон 7 Серия 17
11 марта 2011
Кризис личности Identity Crisis
Сезон 7 Серия 18
1 апреля 2011
Пища для размышления Food for Thought
Сезон 7 Серия 19
8 апреля 2011
Ничего за что-то Nothing for Something
Сезон 7 Серия 20
29 апреля 2011
Пожизненный приговор Life Sentence
Сезон 7 Серия 21
6 мая 2011
Стратегия выхода Exit Strategy
Сезон 7 Серия 22
13 мая 2011
График выхода всех сериалов
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