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Постер к 3-му сезону сериала CSI: Место преступления Нью-Йорк
Киноафиша Сериалы CSI: Место преступления Нью-Йорк Сезоны Сезон 3

CSI: NY 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 20 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк»

В 3-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» мертвый мужчина с обручальным кольцом на пальце обнаруживается на Бруклинском мосту. Криминалисты ищут его невесту и выясняют, что ею могли оказаться сразу несколько женщин. Широко известная в светских кругах девушка погибает в своем пентхаусе. Ее тело покрыто синяками, а в организме найдены следы наркотических веществ, вызывающих галлюцинации. Эксперты также обнаруживают на трупе генетический материал, оставленный мужчиной. В городе происходит костюмированное ограбление ювелирного магазина. Три женщины, совершившие преступление, одеты в наряды Одри Хепберн.

 

Список серий 3-го сезона сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Люди с деньгами People with Money
Сезон 3 Серия 1
20 сентября 2006
Не то, чем кажется Not What It Looks Like
Сезон 3 Серия 2
27 сентября 2006
Любовь, бег и холод Love Run Cold
Сезон 3 Серия 3
4 октября 2006
Вывешенная на просушку Hung Out to Dry
Сезон 3 Серия 4
11 октября 2006
Проклятье Эдипа Oedipus Hex
Сезон 3 Серия 5
18 октября 2006
Открытый и закрытый Open and Shut
Сезон 3 Серия 6
25 октября 2006
Убийца поет блюз Murder Sings the Blues
Сезон 3 Серия 7
1 ноября 2006
Последствия Consequences
Сезон 3 Серия 8
8 ноября 2006
Это к вам, миссис Азраэль And Here's to You, Mrs. Azrael
Сезон 3 Серия 9
15 ноября 2006
Сладкие шестнадцать Sweet 16
Сезон 3 Серия 10
22 ноября 2006
Преследуя Шейна Raising Shane
Сезон 3 Серия 11
29 ноября 2006
Безмолвная ночь Silent Night
Сезон 3 Серия 12
13 декабря 2006
Одержимость Obsession
Сезон 3 Серия 13
17 января 2007
Игра в ложь The Lying Game
Сезон 3 Серия 14
24 января 2007
Несколько захороненных костей Some Buried Bones
Сезон 3 Серия 15
7 февраля 2007
Сердце из стекла Heart of Glass
Сезон 3 Серия 16
14 февраля 2007
Потоп The Ride-In
Сезон 3 Серия 17
21 февраля 2007
Ловкость рук Sleight Out of Hand
Сезон 3 Серия 18
28 февраля 2007
Винные пары и тараканы A Daze of Wine and Roaches
Сезон 3 Серия 19
21 марта 2007
Согласно плана What Schemes May Come
Сезон 3 Серия 20
11 апреля 2007
Незавершенное прошлое Past Imperfect
Сезон 3 Серия 21
25 апреля 2007
Холодное признание Cold Reveal
Сезон 3 Серия 22
2 мая 2007
Вокруг, да около ...Comes Around
Сезон 3 Серия 23
9 мая 2007
Выходной Snow Day
Сезон 3 Серия 24
16 мая 2007
График выхода всех сериалов
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