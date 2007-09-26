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Постер к 4-му сезону сериала CSI: Место преступления Нью-Йорк
Киноафиша Сериалы CSI: Место преступления Нью-Йорк Сезоны Сезон 4

CSI: NY 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 26 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 21
Продолжительность сезона 15 часов 3 минуты
О чем 4-й сезон сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк»

В 4-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» убийство возле статуи Свободы становится сенсацией для всего города. Команда детективов вскоре выходит на след преступника, который, по всей видимости, охотится за свидетелями еще одного убийства прошлых лет, которое так и не было раскрыто. Сотрудники правоохранительных органов находят трупы двух инструкторов по подводному плаванию. Следственные мероприятия приводят детективов к разоблачению террористического заговора с целью взорвать бомбу в Нижнем Манхэттене. Помимо этого, криминалистам предстоит расследовать кражу со взломом и преступления в интернете.

Список серий 4-го сезона сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Вы меня слышите? Can You Hear Me Now?
Сезон 4 Серия 1
26 сентября 2007
Глубина The Deep
Сезон 4 Серия 2
3 октября 2007
Умираешь только раз You Only Die Once
Сезон 4 Серия 3
10 октября 2007
Время вышло Time's Up
Сезон 4 Серия 4
17 октября 2007
В кроличьей норе Down the Rabbit Hole
Сезон 4 Серия 5
24 октября 2007
Бу Boo
Сезон 4 Серия 6
31 октября 2007
Смягчение приговора Commuted Sentences
Сезон 4 Серия 7
7 ноября 2007
Заноза Buzzkill
Сезон 4 Серия 8
14 ноября 2007
Свадьба и похороны One Wedding and a Funeral
Сезон 4 Серия 9
21 ноября 2007
Немного о героях… The Thing About Heroes...
Сезон 4 Серия 10
28 ноября 2007
Детская игра Child's Play
Сезон 4 Серия 11
12 декабря 2007
Долго и несчастливо Happily Never After
Сезон 4 Серия 12
9 января 2008
Семейное дело All in the Family
Сезон 4 Серия 13
23 января 2008
Игры со спичками Playing with Matches
Сезон 4 Серия 14
6 февраля 2008
Сегодня живым или мертвым DOA for a Day
Сезон 4 Серия 15
2 апреля 2008
Прямо по соседству Right Next Door
Сезон 4 Серия 16
9 апреля 2008
Водой все смоет Like Water for Murder
Сезон 4 Серия 17
16 апреля 2008
Доступ Admissions
Сезон 4 Серия 18
30 апреля 2008
Личная ошибка Personal Foul
Сезон 4 Серия 19
7 мая 2008
Такси Taxi
Сезон 4 Серия 20
14 мая 2008
Заложник Hostage
Сезон 4 Серия 21
21 мая 2008
График выхода всех сериалов
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