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Постер к 2-му сезону сериала CSI: Место преступления Нью-Йорк
Киноафиша Сериалы CSI: Место преступления Нью-Йорк Сезоны Сезон 2

CSI: NY 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк»

Во 2-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» Стелла и Дэнни занимаются расследованием смерти известного ювелира, а Эйден ищет сексуального насильника. Она готова на все, чтобы предотвратить его следующее преступление. Хоукс в первый раз работает на месте происшествия, оказывая содействие Маку в расследовании гибели альпиниста. Парень упал с Эмпайр-стейт-билдинг. Некоторое время спустя Мак и Хоукс вместе берут дело об убийстве пластического хирурга. Смерть произошла на Центральном вокзале при большом количестве свидетелей. Стелла и Дэнни попадают в мир тайных вечеринок, идя по следу убийцы незрячей женщины.

 

Список серий 2-го сезона сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Лето в городе Summer in the City
Сезон 2 Серия 1
28 сентября 2005
Большое убийство на центральном вокзале Grand Murder at Central Station
Сезон 2 Серия 2
5 октября 2005
Зоо-Йорк Zoo York
Сезон 2 Серия 3
12 октября 2005
Корпоративные войны Corporate Warriors
Сезон 2 Серия 4
19 октября 2005
Танцующий с рыбами Dancing with the Fishes
Сезон 2 Серия 5
26 октября 2005
Молодая кровь YoungBlood
Сезон 2 Серия 6
2 ноября 2005
Охота на человека на Манхэттене Manhattan Manhunt
Сезон 2 Серия 7
9 ноября 2005
Плохой удар Bad Beat
Сезон 2 Серия 8
16 ноября 2005
Кукольный город City of the Dolls
Сезон 2 Серия 9
23 ноября 2005
Соперница Jamalot
Сезон 2 Серия 10
30 ноября 2005
В ловушке Trapped
Сезон 2 Серия 11
14 декабря 2005
Напрасная трата Wasted
Сезон 2 Серия 12
18 января 2006
Риск Risk
Сезон 2 Серия 13
25 января 2006
На тебе клей Stuck on You
Сезон 2 Серия 14
1 февраля 2006
Расплата за игру Fare Game
Сезон 2 Серия 15
1 марта 2006
Крутой охотник Cool Hunter
Сезон 2 Серия 16
8 марта 2006
Некрофилия Американа Necrophilia Americana
Сезон 2 Серия 17
22 марта 2006
Живи или дай умереть Live or Let Die
Сезон 2 Серия 18
29 марта 2006
Супермен Super Men
Сезон 2 Серия 19
12 апреля 2006
Беги бесшумно, беги далеко Run Silent, Run Deep
Сезон 2 Серия 20
19 апреля 2006
Полный доступ All Access
Сезон 2 Серия 21
26 апреля 2006
Краденый дом Stealing Home
Сезон 2 Серия 22
3 мая 2006
Герои Heroes
Сезон 2 Серия 23
10 мая 2006
В ответе за сообщение Charge of This Post
Сезон 2 Серия 24
17 мая 2006
График выхода всех сериалов
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