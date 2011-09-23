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Постер к 8-му сезону сериала CSI: Место преступления Нью-Йорк
Киноафиша Сериалы CSI: Место преступления Нью-Йорк Сезоны Сезон 8

CSI: NY 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 23 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 18
Продолжительность сезона 12 часов 54 минуты
О чем 8-й сезон сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк»

В 8-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» с памятного для всех членов команды 11 сентября проходит десять лет. Мак и его коллеги вспоминают события того времени. Кроме того, Мак готовится к мемориальному собранию, на котором он должен прочитать речь, а его сослуживцы занимаются новым расследованием. Главным подозреваемыми в деле становятся молодой человек с белой кожей по имени Майк Блэк и афроамериканец Майк Уайт. Кто-то застрелил бойфренда рок-певицы прямо в его квартире. Ключом к раскрытию этого преступления может оказаться его сосед по комнате, который таинственным образом исчез.

 

Список серий 8-го сезона сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Несмываемый Indelible
Сезон 8 Серия 1
23 сентября 2011
Сохраняют эту реальность Keep It Real
Сезон 8 Серия 2
30 сентября 2011
Каваллино Cavallino Rampante
Сезон 8 Серия 3
7 октября 2011
Вовлеченный чиновник Officer Involved
Сезон 8 Серия 4
14 октября 2011
Очевидный воздух Air Apparent
Сезон 8 Серия 5
21 октября 2011
Дай мне выбраться отсюда! Get Me Out of Here!
Сезон 8 Серия 6
4 ноября 2011
Сокрушенный Crushed
Сезон 8 Серия 7
11 ноября 2011
Перекресток Crossroads
Сезон 8 Серия 8
18 ноября 2011
Все средства хороши Means to an End
Сезон 8 Серия 9
2 декабря 2011
Чистая развертка Clean Sweep
Сезон 8 Серия 10
6 января 2012
Кто здесь? Who's There?
Сезон 8 Серия 11
13 января 2012
Бруклин, пока я не умру Brooklyn ‘Til I Die
Сезон 8 Серия 12
3 февраля 2012
Волновой эффект The Ripple Effect
Сезон 8 Серия 13
10 февраля 2012
Флэш-поп Flash Pop
Сезон 8 Серия 14
30 марта 2012
Экран убийства Kill Screen
Сезон 8 Серия 15
6 апреля 2012
Слайнте Sláinte
Сезон 8 Серия 16
27 апреля 2012
Развернутый Unwrapped
Сезон 8 Серия 17
4 мая 2012
При смерти Near Death
Сезон 8 Серия 18
11 мая 2012
График выхода всех сериалов
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