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Постер к 6-му сезону сериала CSI: Место преступления Нью-Йорк
Киноафиша Сериалы CSI: Место преступления Нью-Йорк Сезоны Сезон 6

CSI: NY 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 23 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 23
Продолжительность сезона 16 часов 29 минут
О чем 6-й сезон сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк»

В 6-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» члены команды CSI оказываются участниками пулеметной перестрелки, но им удается уцелеть. Однако вскоре жизнь одного из них в корне меняется. Это оказывается для него серьезной мотивацией, чтобы собрать воедино части своей жизни и отыскать преступника, развязавшего стрельбу. Мак оказывается вовлечен в дело об интернет-преступнике, который, судя по всему, охотится за медицинскими сотрудниками. Главный подозреваемый упомянул имя отца Мака, который ушел из жизни почти 20 лет тому назад. Хоукс изучает ДНК с места преступления и приходит к неожиданному заключению.

 

Список серий 6-го сезона сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Эпилог Часть 2 Epilogue (2)
Сезон 6 Серия 1
23 сентября 2009
Черный список (продолжение „Осквернитель могил“) Blacklist (Featuring Gravedigger)
Сезон 6 Серия 2
30 сентября 2009
40° 47» северной широты/73° 58» восточной долготы LAT 40° 47' N/Long 73° 58'W
Сезон 6 Серия 3
7 октября 2009
Счет мертвых Dead Reckoning
Сезон 6 Серия 4
14 октября 2009
Боевые шрамы Battle Scars
Сезон 6 Серия 5
21 октября 2009
Это случилось со мной It Happened to Me
Сезон 6 Серия 6
4 ноября 2009
Удар молота Hammer Down
Сезон 6 Серия 7
11 ноября 2009
Гнездо кукушки Cuckoo's Nest
Сезон 6 Серия 8
18 ноября 2009
Манхэттенхендж Manhattanhenge
Сезон 6 Серия 9
25 ноября 2009
Дом смерти Death House
Сезон 6 Серия 10
9 декабря 2009
Второй шанс Second Chances
Сезон 6 Серия 11
16 декабря 2009
Криминальное правосудие Criminal Justice
Сезон 6 Серия 12
13 января 2010
Флаг в игре Flag on the Play
Сезон 6 Серия 13
20 января 2010
Любовь цвета крови Sanguine Love
Сезон 6 Серия 14
3 февраля 2010
Формула The Formula
Сезон 6 Серия 15
10 февраля 2010
Неопределенность правил Uncertainty Rules
Сезон 6 Серия 16
3 марта 2010
Горшок с золотом Pot of Gold
Сезон 6 Серия 17
10 марта 2010
Покойся с миром, Марина Гарито Rest in Peace, Marina Garito
Сезон 6 Серия 18
7 апреля 2010
Выкуп Redemption
Сезон 6 Серия 19
14 апреля 2010
Истории с открыток Tales from the Undercard
Сезон 6 Серия 20
5 мая 2010
Необычный подозреваемый Unusual Suspects
Сезон 6 Серия 21
12 мая 2010
Точка зрения Point of View
Сезон 6 Серия 22
19 мая 2010
В отпуск Vacation Getaway
Сезон 6 Серия 23
26 мая 2010
График выхода всех сериалов
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