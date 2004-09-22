Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала CSI: Место преступления Нью-Йорк
Киноафиша Сериалы CSI: Место преступления Нью-Йорк Сезоны Сезон 1

CSI: NY 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 23
Продолжительность сезона 16 часов 29 минут
О чем 1-й сезон сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк»

В 1-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» Мак и Стелла находят трех мертвых женщин со схожими повреждениями. Снимки, оставленные на месте преступления, указывают на супружескую пару опекунов одной из жертв. Также под подозрением оказывается ее парень, который клянется, что не видел ее несколько дней. Единственным свидетелем по делу оказывается юная девушка, страдающая психическим расстройством. Тем временем неизвестный насилует и избивает молодую состоятельную женщину. Жертву находят в Центральном парке в бессознательном состоянии, а улик и свидетелей поблизости не обнаруживается.

Список серий 1-го сезона сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Моргание Blink
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2004
Ночные создания Creatures of the Night
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2004
Американские мечтатели American Dreamers
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2004
Гроссмейстер Grand Master
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2004
Человек на милю A Man a Mile
Сезон 1 Серия 5
3 ноября 2004
Человек с той стороны Outside Man
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2004
Дождь Rain
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2004
Трех поколений достаточно Three Generations Are Enough
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2004
Офицер Блю Officer Blue
Сезон 1 Серия 9
1 декабря 2004
Спокойной ночи, мама Night, Mother
Сезон 1 Серия 10
15 декабря 2004
Триптих Tri-Borough
Сезон 1 Серия 11
5 января 2005
Маршрут Recycling
Сезон 1 Серия 12
12 января 2005
Танглвуд Tanglewood
Сезон 1 Серия 13
26 января 2005
Кровь, пот и слезы Blood, Sweat & Tears
Сезон 1 Серия 14
9 февраля 2005
Пока смерть не разлучит нас 'Til Death Do We Part
Сезон 1 Серия 15
16 февраля 2005
Молчание Hush
Сезон 1 Серия 16
23 февраля 2005
Падение The Fall
Сезон 1 Серия 17
2 марта 2005
Голубиная комиссия The Dove Commission
Сезон 1 Серия 18
23 марта 2005
Преступление и проступок Crime and Misdemeanor
Сезон 1 Серия 19
13 апреля 2005
Спрос и предложение Supply and Demand
Сезон 1 Серия 20
27 апреля 2005
На задании On the Job
Сезон 1 Серия 21
4 мая 2005
Ближний The Closer
Сезон 1 Серия 22
11 мая 2005
То, что ты видишь, это то, что ты видишь What You See is What You See
Сезон 1 Серия 23
18 мая 2005
График выхода всех сериалов
Related video
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше