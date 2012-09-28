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Постер к 9-му сезону сериала CSI: Место преступления Нью-Йорк
Киноафиша Сериалы CSI: Место преступления Нью-Йорк Сезоны Сезон 9

CSI: NY 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 28 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 17
Продолжительность сезона 12 часов 11 минут
О чем 9-й сезон сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк»

В 9-м сезоне сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» Мак нуждается в помощи поджигателя, который был осужден, но некоторое время назад вышел на свободу. Теперь он может оказать содействие в расследовании гибели одного из городских пожарных. Леонард Брукс вновь наносит удар, но члены команды CSI понимают, что на этот раз им движут личные мотивы. На Бруклинском мосту совершено убийство. Мак и Джо ищут девочку-подростка, не будучи уверенными, что ей удалось выжить. Помимо этого, группе криминалистов предстоит вычислить человека, который открыл огонь во время политической демонстрации.

Список серий 9-го сезона сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Возрождение Reignited
Сезон 9 Серия 1
28 сентября 2012
Где есть дым Where There's Smoke...
Сезон 9 Серия 2
5 октября 2012
2918 миль 2,918 Miles
Сезон 9 Серия 3
12 октября 2012
Невысказанный Unspoken
Сезон 9 Серия 4
19 октября 2012
Заблуждения Misconceptions
Сезон 9 Серия 5
26 октября 2012
Девушка в озере The Lady in the Lake
Сезон 9 Серия 6
2 ноября 2012
Вопрос: СИ Clue: SI
Сезон 9 Серия 7
9 ноября 2012
Поздний прием Late Admissions
Сезон 9 Серия 8
16 ноября 2012
Из крови Blood Out
Сезон 9 Серия 9
30 ноября 2012
Настоящий МакКой The Real McCoy
Сезон 9 Серия 10
7 декабря 2012
Команда+Р Command+P
Сезон 9 Серия 11
4 января 2013
Цивилизованная ложь Civilized Lies
Сезон 9 Серия 12
11 января 2013
Девять тринадцать Nine Thirteen
Сезон 9 Серия 13
18 января 2013
Белое золото White Gold
Сезон 9 Серия 14
1 февраля 2013
Сет и Апоп Seth and Apep
Сезон 9 Серия 15
8 февраля 2013
Кровь на самом деле Blood Actually
Сезон 9 Серия 16
15 февраля 2013
Сегодня жизнь Today is Life
Сезон 9 Серия 17
22 февраля 2013
График выхода всех сериалов
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