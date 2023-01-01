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Постер сериала CSI: Место преступления Нью-Йорк
Киноафиша Сериалы CSI: Место преступления Нью-Йорк Сезоны

CSI: Место преступления Нью-Йорк, список сезонов

CSI: NY 16+
Год выпуска 2004
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBS
Список сезонов сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк»
CSI: Место преступления Нью-Йорк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
23 эпизода 22 сентября 2004 - 18 мая 2005
 
CSI: Место преступления Нью-Йорк - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
24 эпизода 28 сентября 2005 - 17 мая 2006
 
CSI: Место преступления Нью-Йорк - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
24 эпизода 20 сентября 2006 - 16 мая 2007
 
CSI: Место преступления Нью-Йорк - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
21 эпизод 26 сентября 2007 - 21 мая 2008
 
CSI: Место преступления Нью-Йорк - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
25 эпизодов 24 сентября 2008 - 14 мая 2009
 
CSI: Место преступления Нью-Йорк - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
23 эпизода 23 сентября 2009 - 26 мая 2010
 
CSI: Место преступления Нью-Йорк - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
22 эпизода 24 сентября 2010 - 13 мая 2011
 
CSI: Место преступления Нью-Йорк - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
18 эпизодов 23 сентября 2011 - 11 мая 2012
 
CSI: Место преступления Нью-Йорк - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
17 эпизодов 28 сентября 2012 - 22 февраля 2013
 
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