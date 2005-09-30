Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "МУЛЬТ в кино. Выпуск №163" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 7-му сезону сериала Малкольм в центре внимания
Киноафиша Сериалы Малкольм в центре внимания Сезоны Сезон 7

Malcolm in the Middle 16+
Оригинальное название Season 7
Название Серия 7
Премьера сезона 30 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Малкольм в центре внимания»

В 7-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» братья пытаются тайно сбежать на большой рок-фестиваль. Хэл и Лоис их задерживают. В итоге семья решает вместе провести выходные на этом событии и загружается в фургон. Так начинается очередное приключение Малкольма и его многочисленных родственников. Малкольм заводит неожиданный роман, Риз борется за почетное право закрывать фестиваль, Хэл пытается оградить детей от опасности, а на Дьюи обрушиваются все бытовые сложности семейства в путешествии. Также в заключительном сезоне герои отпразднуют Хеллоуин, столкнутся с финансовыми сложностями и попадут в массу забавных переделок.

Список серий 7-го сезона сериала «Малкольм в центре внимания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Горящий человек Burning Man
Сезон 7 Серия 1
30 сентября 2005
Медицинская страховка Health Insurance
Сезон 7 Серия 2
7 октября 2005
Риз против Стиви Reese vs. Stevie
Сезон 7 Серия 3
21 октября 2005
Хэллоуин Halloween
Сезон 7 Серия 4
28 октября 2005
Джессика остается на ночь Jessica Stays Over
Сезон 7 Серия 5
4 ноября 2005
Тайный парень Secret Boyfriend
Сезон 7 Серия 6
11 ноября 2005
Блэкаут Blackout
Сезон 7 Серия 7
18 ноября 2005
Армейский приятель Army Buddy
Сезон 7 Серия 8
2 декабря 2005
Малкольм защищает Риз Malcolm Defends Reese
Сезон 7 Серия 9
16 декабря 2005
Деньги Малкольма Malcolm's Money
Сезон 7 Серия 10
6 января 2006
Невеста Иды Bride of Ida
Сезон 7 Серия 11
13 января 2006
Рекрутеры колледжей College Recruiters
Сезон 7 Серия 12
29 января 2006
Мононуклеоз Mono
Сезон 7 Серия 13
12 февраля 2006
Хэл Гривз Hal Grieves
Сезон 7 Серия 14
19 февраля 2006
A.A.
Сезон 7 Серия 15
5 марта 2006
Лоис наносит ответный удар Lois Strikes Back
Сезон 7 Серия 16
19 марта 2006
Стоматолог Хэла Hal's Dentist
Сезон 7 Серия 17
26 марта 2006
Бомбоубежище Bomb Shelter
Сезон 7 Серия 18
2 апреля 2006
Стиви в больнице Stevie in the Hospital
Сезон 7 Серия 19
9 апреля 2006
Скотный двор Cattle Court
Сезон 7 Серия 20
16 апреля 2006
Морп Morp
Сезон 7 Серия 21
23 апреля 2006
Выпускной Graduation
Сезон 7 Серия 22
14 мая 2006
График выхода всех сериалов
Related video
Эти унизительные имена исчезли в России благодаря Петру I: им на замену придумали отчества
Сложно не влюбиться: вот как выглядел Иван Краско в молодости
Любили больше комедий Гайдая и Рязанова: эти фильмы советских времен давно забыли
Даже имя не как у всех: 13-летняя дочь становится копией эпатажного Джигурды
В «Человеке с бульвара Капуцинов» допустили грубую ошибку: после исправления стало только хуже
Кощей не тот, кем кажется: вот что означает его имя на самом деле
После ухода Добронравова не нуждается: вот какую пенсию получает Пахмутова
Этот фильм с Абдуловым даже лучше сериала «Слово пацана»: мало кто видел, а зря
В фильме «Весна на Заречной улице» обвели вокруг пальца весь СССР: присмотритесь к этому кадру
Режиссер терпеть его не может: почему жена Михалкова всю жизнь носит черный бант
Этот патриотичный фильм Гайдай никогда не вспоминал: стыдился его до конца своих дней
Одно фото все расставило по местам: вот на кого на самом деле похож сын Стоцкой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше