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Постер к 3-му сезону сериала Малкольм в центре внимания
Киноафиша Сериалы Малкольм в центре внимания Сезоны Сезон 3

Malcolm in the Middle 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 ноября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Малкольм в центре внимания»

В 3-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» Хэл попадает в неудобную ситуацию в супермаркете и чуть было не оказывается за решеткой. Чтобы утешить любимого мужа и отца семейства, Лоис устраивает для него каникулы в плавучем доме вместе с их друзьями – семьей Кербанов. Однако все, что могло пойти не по плану, идет именно так. Пока Малкольму приходится развлекать папу на рыбалке, его братья отправляются в лагерь знакомиться с девушками. Тем временем Дьюи попадает в переделку и переусердствует с загаром, а Фрэнсис встречает старого друга из военной академии, который плохо на него влияет.

Список серий 3-го сезона сериала «Малкольм в центре внимания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Плавучий дом (1) Houseboat (1)
Сезон 3 Серия 1
11 ноября 2001
Эмансипация (2) Emancipation (2)
Сезон 3 Серия 2
14 ноября 2001
Книжный клуб Book Club
Сезон 3 Серия 3
18 ноября 2001
Подруга Малкольма Malcolm's Girlfriend
Сезон 3 Серия 4
28 ноября 2001
Благотворительность Charity
Сезон 3 Серия 5
2 декабря 2001
Опасность для здоровья Health Scare
Сезон 3 Серия 6
9 декабря 2001
Рождество Christmas
Сезон 3 Серия 7
16 декабря 2001
Покер Poker
Сезон 3 Серия 8
6 января 2002
Работа Риз Reese's Job
Сезон 3 Серия 9
20 января 2002
Преображение Лоис Lois' Makeover
Сезон 3 Серия 10
27 января 2002
Корпоративный пикник (1) Company Picnic (1)
Сезон 3 Серия 11
3 февраля 2002
Корпоративный пикник (2) Company Picnic (2)
Сезон 3 Серия 12
3 февраля 2002
Риз Драйв Reese Drives
Сезон 3 Серия 13
10 февраля 2002
Синтия вернулась Cynthia's Back
Сезон 3 Серия 14
17 февраля 2002
День рождения Хэла Hal's Birthday
Сезон 3 Серия 15
3 марта 2002
Хэл Тренеры Hal Coaches
Сезон 3 Серия 16
10 марта 2002
Собака Дьюи Dewey's Dog
Сезон 3 Серия 17
7 апреля 2002
Покер №2 Poker #2
Сезон 3 Серия 18
21 апреля 2002
Клип-шоу Clip Show
Сезон 3 Серия 19
28 апреля 2002
Обязанность присяжных Jury Duty
Сезон 3 Серия 20
1 мая 2002
Клики Cliques
Сезон 3 Серия 21
5 мая 2002
Обезьяна Monkey
Сезон 3 Серия 22
12 мая 2002
График выхода всех сериалов
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