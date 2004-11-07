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Постер к 6-му сезону сериала Малкольм в центре внимания
Киноафиша Сериалы Малкольм в центре внимания Сезоны Сезон 6

Malcolm in the Middle 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 7 ноября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Малкольм в центре внимания»

В 6-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» Риз уходит в армию, его отправляют служить в Афганистан. Однако еще в аэропорту парень трусит и дезертирует. Пытаясь добраться до Америки, он то притворяется восточной женщиной, то случайно женится. Лоис пытается вытащить его из передряги. Для этого она продает семейный автомобиль и сама отправляется на поиски сына. Тем временем Малкольм пытается быть хорошим человеком и вызывается добровольцем в госпиталь для ветеранов. Хэл остается без работы и пробует свои силы на самых неожиданных поприщах – от бодибилдинга до должности местного мусорщика.

Список серий 6-го сезона сериала «Малкольм в центре внимания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Риз возвращается домой (3) Reese Comes Home (3)
Сезон 6 Серия 1
7 ноября 2004
Бегство Бьюзи Busey's Run Away
Сезон 6 Серия 2
14 ноября 2004
Стенд Standee
Сезон 6 Серия 3
21 ноября 2004
Перл Харбор Pearl Harbor
Сезон 6 Серия 4
5 декабря 2004
Китти вернулась Kitty's Back
Сезон 6 Серия 5
12 декабря 2004
Рождественский подарок Хэла Hal's Christmas Gift
Сезон 6 Серия 6
19 декабря 2004
Хэл Лунатикс Hal Sleepwalks
Сезон 6 Серия 7
16 января 2005
Лоис Баттлс Джейми Lois Battles Jamie
Сезон 6 Серия 8
23 января 2005
Автомобиль Малькольма Malcolm's Car
Сезон 6 Серия 9
30 января 2005
Рекламный щит Billboard
Сезон 6 Серия 10
13 февраля 2005
Опера Дьюи Dewey's Opera
Сезон 6 Серия 11
20 февраля 2005
Воля к жизни Living Will
Сезон 6 Серия 12
6 марта 2005
Тики Лаунж Tiki Lounge
Сезон 6 Серия 13
13 марта 2005
Ида теряет ногу Ida Loses a Leg
Сезон 6 Серия 14
20 марта 2005
Ночевка Чада Chad's Sleepover
Сезон 6 Серия 15
27 марта 2005
Нет мотоциклов No Motorcycles
Сезон 6 Серия 16
3 апреля 2005
Бабочки Butterflies
Сезон 6 Серия 17
10 апреля 2005
Танец Иды Ida's Dance
Сезон 6 Серия 18
17 апреля 2005
Мотивационный семинар Motivational Seminar
Сезон 6 Серия 19
24 апреля 2005
Ходули Stilts
Сезон 6 Серия 20
1 мая 2005
Бьюзи берет заложника Buseys Takes a Hostage
Сезон 6 Серия 21
8 мая 2005
Миссис Три-Каунти Mrs. Tri-County
Сезон 6 Серия 22
15 мая 2005
График выхода всех сериалов
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