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Постер к 5-му сезону сериала Малкольм в центре внимания
Киноафиша Сериалы Малкольм в центре внимания Сезоны Сезон 5

Malcolm in the Middle 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 2 ноября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Малкольм в центре внимания»

В 5-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» большая семья отправляется в Лас-Вегас, где их ожидает масса приключений. Хэл видит «пророческий» сон о выигрыше, который заставляет его увлечься игровыми автоматами, Лоис встречает своего кумира, Риз и Дьюи участвуют в конкурсе, а Фрэнсис падает в колодец. Тем временем у Малкольма и его друзей появляется шанс найти себе крутых девушек. Те просят их притвориться их парнями, чтобы вызвать ревность у своих бывших. Однако что-то идет не по плану. Стиви узнает о разводе своих родителей и впадает в депрессию, а Малкольм пытается его поддержать.

Список серий 5-го сезона сериала «Малкольм в центре внимания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Вегас Vegas
Сезон 5 Серия 1
2 ноября 2003
Наблюдая за ребенком Watching the Baby
Сезон 5 Серия 2
9 ноября 2003
До свидания Китти Goodbye Kitty
Сезон 5 Серия 3
16 ноября 2003
День Благодарения Thanksgiving
Сезон 5 Серия 4
23 ноября 2003
Малкольм Филмс Риз Malcolm Films Reese
Сезон 5 Серия 5
30 ноября 2003
Работа Малкольма Malcolm's Job
Сезон 5 Серия 6
7 декабря 2003
Новогодние елки Christmas Trees
Сезон 5 Серия 7
14 декабря 2003
Блочная вечеринка Block Party
Сезон 5 Серия 8
4 января 2004
Грязный журнал Dirty Magazine
Сезон 5 Серия 9
11 января 2004
Джакузи Hot Tub
Сезон 5 Серия 10
25 января 2004
Парень Иды Ida's Boyfriend
Сезон 5 Серия 11
8 февраля 2004
Софтбол Softball
Сезон 5 Серия 12
15 февраля 2004
Сестра Лоис Lois' Sister
Сезон 5 Серия 13
22 февраля 2004
Малкольм встречается с семьей Malcolm Dates a Family
Сезон 5 Серия 14
14 марта 2004
Квартира Риз Reese's Apartment
Сезон 5 Серия 15
21 марта 2004
Малкольм посещает колледж Malcolm Visits College
Сезон 5 Серия 16
28 марта 2004
Полли в середине Polly in the Middle
Сезон 5 Серия 17
25 апреля 2004
Особый класс Дьюи Dewey's Special Class
Сезон 5 Серия 18
2 мая 2004
Эксперимент Experiment
Сезон 5 Серия 19
2 мая 2004
Другая семья Виктора Victor's Other Family
Сезон 5 Серия 20
9 мая 2004
Риз идет в армию (1) Reese Joins the Army (1)
Сезон 5 Серия 21
16 мая 2004
Риз идет в армию (2) Reese Joins the Army (2)
Сезон 5 Серия 22
23 мая 2004
График выхода всех сериалов
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