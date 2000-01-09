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Постер к 1-му сезону сериала Малкольм в центре внимания
Киноафиша Сериалы Малкольм в центре внимания Сезоны Сезон 1

Malcolm in the Middle 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Малкольм в центре внимания»

В 1-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» главный герой – подросток по имени Малкольм – живет под одной крышей со своими многочисленными и странными родственниками. Его мать Лоис помешана на контроле над всем на свете, а отец Хэл имеет целый букет психологических проблем и расстройств. Один из братьев Малколма учится в военной школе, другой всех задирает, а третий и вовсе как будто живет в собственной реальности. Однажды Малколм проходит в своей школе тест на IQ, который показывает, что мальчик необычайно одарен. Только вот в его возрасте среди подростков этот вердикт создает ему больше проблем, чем привилегий.

Список серий 1-го сезона сериала «Малкольм в центре внимания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
9 января 2000
Красное платье Red Dress
Сезон 1 Серия 2
16 января 2000
Один дома 4 Home Alone 4
Сезон 1 Серия 3
23 января 2000
Стыд Shame
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2000
Малькольм Няня Malcolm Babysits
Сезон 1 Серия 5
13 февраля 2000
Ночевка Sleepover
Сезон 1 Серия 6
20 февраля 2000
Фрэнсис сбегает Francis Escapes
Сезон 1 Серия 7
27 февраля 2000
Крелбойн Пикник Krelboyne Picnic
Сезон 1 Серия 8
12 марта 2000
Лоис против зла Lois vs. Evil
Сезон 1 Серия 9
19 марта 2000
Гонки серийных автомобилей Stock Car Races
Сезон 1 Серия 10
2 апреля 2000
Похороны Funeral
Сезон 1 Серия 11
9 апреля 2000
Чирлидер Cheerleader
Сезон 1 Серия 12
16 апреля 2000
Роликовые коньки Rollerskates
Сезон 1 Серия 13
30 апреля 2000
Боты и пчелы The Bots and the Bees
Сезон 1 Серия 14
7 мая 2000
Воскресенье Smunday
Сезон 1 Серия 15
14 мая 2000
Аквапарк (1) Water Park (1)
Сезон 1 Серия 16
21 мая 2000
График выхода всех сериалов
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