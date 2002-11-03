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Постер к 4-му сезону сериала Малкольм в центре внимания
Киноафиша Сериалы Малкольм в центре внимания Сезоны Сезон 4

Malcolm in the Middle 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 ноября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Малкольм в центре внимания»

В 4-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» новый учебный год начинается нелегко. Малкольм переходит в среднюю школу, но в первый же день оказывается в неловком положении из-за Лоис. Теперь подросток вынашивает коварный план: он собирается пойти на преступление, чтобы мать отправила его в военную академию, как и его старшего брата. Однако Синтия не одобряет эту идею. Она угрожает Малкольму, что расскажет всем правду об их отношениях, а точнее, об их отсутствии. Тем временем Хэл сталкивается с бывшим парнем своей жены Мэттом, и эта встреча не обходится без последствий для всей семьи.

Список серий 4-го сезона сериала «Малкольм в центре внимания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Зоопарк Zoo
Сезон 4 Серия 1
3 ноября 2002
Хумилитон Humilithon
Сезон 4 Серия 2
10 ноября 2002
Воссоединение семьи Family Reunion
Сезон 4 Серия 3
17 ноября 2002
Глупая девчонка Stupid Girl
Сезон 4 Серия 4
24 ноября 2002
Вперед Назад Forwards Backwards
Сезон 4 Серия 5
1 декабря 2002
Запретная подруга Forbidden Girlfriend
Сезон 4 Серия 6
15 декабря 2002
Малькольм держит язык за зубами Malcolm Holds His Tongue
Сезон 4 Серия 7
5 января 2003
Мальчики на ранчо Boys at Ranch
Сезон 4 Серия 8
12 января 2003
Бабушка Сью Grandma Sues
Сезон 4 Серия 9
2 февраля 2003
Если бы мальчики были девочками If Boys Were Girls
Сезон 4 Серия 10
9 февраля 2003
Долгая поездка Long Drive
Сезон 4 Серия 11
2 марта 2003
Выгнали Kicked Out
Сезон 4 Серия 12
9 марта 2003
Магазин стерео Stereo Store
Сезон 4 Серия 13
16 марта 2003
Друг Хэла Hal's Friend
Сезон 4 Серия 14
30 марта 2003
Гаражная распродажа Garage Sale
Сезон 4 Серия 15
6 апреля 2003
Академический октатлон Academic Octathlon
Сезон 4 Серия 16
13 апреля 2003
Клип Шоу #2 Clip Show #2
Сезон 4 Серия 17
20 апреля 2003
Вечеринка Риз Reese's Party
Сезон 4 Серия 18
27 апреля 2003
Будущий Малькольм Future Malcolm
Сезон 4 Серия 19
4 мая 2003
Малыш (1) Baby (1)
Сезон 4 Серия 20
11 мая 2003
Малыш (2) Baby (2)
Сезон 4 Серия 21
18 мая 2003
Дневной уход Day Care
Сезон 4 Серия 22
18 мая 2003
График выхода всех сериалов
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