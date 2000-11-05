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Постер к 2-му сезону сериала Малкольм в центре внимания
Киноафиша Сериалы Малкольм в центре внимания Сезоны Сезон 2

Malcolm in the Middle 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 ноября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 25
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Малкольм в центре внимания»

Во 2-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» веселое семейство вновь оказывается в водовороте немыслимых событий. После того как Малколма и его братьев выгоняют из аквапарка за неподобающее поведение, их отец Хэл чуть было не попадает в страшную аварию. Все обходится без жертв, однако в этой ситуации на поверхность поднимаются все семейные проблемы. Хэл переживает экзистенциальный кризис и размышляет о быстротечности жизни, Лоис впадает в истерику, понимая, что она не может контролировать все в этом мире, а дети продолжают устраивать безумные выходки. И все это происходит на трассе в автомобильной пробке.

Список серий 2-го сезона сериала «Малкольм в центре внимания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Пробка (2) Traffic Jam (2)
Сезон 2 Серия 1
5 ноября 2000
Хэллоуин Приблизительно Halloween Approximately
Сезон 2 Серия 2
8 ноября 2000
День рождения Лоис Lois's Birthday
Сезон 2 Серия 3
12 ноября 2000
Ужин вне дома Dinner Out
Сезон 2 Серия 4
15 ноября 2000
Казино Casino
Сезон 2 Серия 5
19 ноября 2000
Соглашение Convention
Сезон 2 Серия 6
22 ноября 2000
Ограбление Robbery
Сезон 2 Серия 7
26 ноября 2000
Терапия Therapy
Сезон 2 Серия 8
29 ноября 2000
Игра в старшей школе High School Play
Сезон 2 Серия 9
10 декабря 2000
Хулиган The Bully
Сезон 2 Серия 10
17 декабря 2000
Старая миссис Старая Old Mrs. Old
Сезон 2 Серия 11
7 января 2001
Крелбойн Девушка Krelboyne Girl
Сезон 2 Серия 12
14 января 2001
Новые соседи New Neighbors
Сезон 2 Серия 13
21 января 2001
Хэл уходит Hal Quits
Сезон 2 Серия 14
4 февраля 2001
Бабушка и дедушка The Grandparents
Сезон 2 Серия 15
11 февраля 2001
Дорожный билет Traffic Ticket
Сезон 2 Серия 16
18 февраля 2001
Операция Surgery
Сезон 2 Серия 17
25 февраля 2001
Риз Кукс Reese Cooks
Сезон 2 Серия 18
4 марта 2001
Репетиторство Риз Tutoring Reese
Сезон 2 Серия 19
11 марта 2001
Боулинг Bowling
Сезон 2 Серия 20
1 апреля 2001
Малкольм против Риза Malcolm vs. Reese
Сезон 2 Серия 21
22 апреля 2001
Мини-байк Mini-Bike
Сезон 2 Серия 22
29 апреля 2001
Карнавал Carnival
Сезон 2 Серия 23
6 мая 2001
Эвакуация Evacuation
Сезон 2 Серия 24
13 мая 2001
Воспоминание Flashback
Сезон 2 Серия 25
20 мая 2001
График выхода всех сериалов
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