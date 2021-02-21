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Когда зовет сердце 2013, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Когда зовет сердце
Киноафиша Сериалы Когда зовет сердце Сезоны Сезон 8

When Calls the Heart 6+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 21 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Когда зовет сердце»

В 8 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Элизабет завершает рукопись своего первого романа, параллельно пытаясь разобраться в своих чувствах к Натану и Лукасу. Все еще больше осложняет приезд матери Лукаса – чрезмерно активной и общительной женщины Хелен Бушар, которая вмешивается в дела Элизабет. Розмари и Ли осознают, что соскучились по дому, и решают прервать свое американское путешествие. Вера возвращается в Хоуп-Вэлли из медицинской школы. В городе появляется незваный гость, который беспокоит Элли и Натана. В семейной жизни Джесси и Клары наступает первая полоса испытаний.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Когда зовет сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Открытый сезон Open Season
Сезон 8 Серия 1
21 февраля 2021
Честное слово, Елизавета. Honestly, Elizabeth
Сезон 8 Серия 2
28 февраля 2021
Из пепла From the Ashes
Сезон 8 Серия 3
7 марта 2021
Добро пожаловать в Долину Надежды Welcome to Hope Valley
Сезон 8 Серия 4
14 марта 2021
Чего хочет сердце What the Heart Wants
Сезон 8 Серия 5
21 марта 2021
Без сожалений No Regrets
Сезон 8 Серия 6
28 марта 2021
Перед моими глазами Before My Very Eyes
Сезон 8 Серия 7
4 апреля 2021
Перед моими глазами A Parade and a Charade
Сезон 8 Серия 8
11 апреля 2021
Тревога перед свадьбой Pre-Wedding Jitters
Сезон 8 Серия 9
18 апреля 2021
Старая любовь, новая любовь, это настоящая любовь Old Love, New Love, Is This True Love
Сезон 8 Серия 10
25 апреля 2021
Изменение времени Changing Times
Сезон 8 Серия 11
2 мая 2021
Поцелуй The Kiss
Сезон 8 Серия 12
9 мая 2021
График выхода всех сериалов
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