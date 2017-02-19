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Когда зовет сердце 2013, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Когда зовет сердце
Киноафиша Сериалы Когда зовет сердце Сезоны Сезон 4

When Calls the Heart 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 19 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Когда зовет сердце»

В 4 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Эбигейл приступает к своим новым обязанностям мэра Хоуп-Вэлли, но вскоре понимает, что на ее плечи свалилась слишком большая ответственность. Буквально каждый в городке жаждет ее внимания и требует решить тот или иной вопрос. Бизнесмен Рэй Уайатт предлагает провести через Хоуп-Вэлли железнодорожную ветку, чтобы усилить торговые связи города, но далеко не все согласны с этим решениям. Эбигейл должна решить, как лучше поступить, не жертвуя при этом личными интересами своих избирателей. Джек и Элизабет помогают новым ученикам освоиться в школе с помощью дружеского футбольного матча.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Когда зовет сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Слова от сердца Words from the Heart
Сезон 4 Серия 1
19 февраля 2017
Сердце истины Heart of Truth
Сезон 4 Серия 2
26 февраля 2017
Сердце сообщества The Heart of the Community
Сезон 4 Серия 3
5 марта 2017
Изменение сердца Change of Heart
Сезон 4 Серия 4
12 марта 2017
Сердце учителя Heart of a Teacher
Сезон 4 Серия 5
19 марта 2017
Мое сердце будет продолжать биться My Heart Will Go On
Сезон 4 Серия 6
26 марта 2017
Исцеляющее сердце Healing Heart
Сезон 4 Серия 7
2 апреля 2017
Мужественные сердца Courageous Hearts
Сезон 4 Серия 8
9 апреля 2017
Сердце секрета Heart of a Secret
Сезон 4 Серия 9
16 апреля 2017
Сердце бойца Heart of a Fighter
Сезон 4 Серия 10
23 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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