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Когда зовет сердце 2013, 12 сезон
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Когда зовет сердце
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Сезон 12
When Calls the Heart
6+
Оригинальное название
Season 12
Название
Сезон 12
Премьера сезона
5 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
12
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.9
IMDb
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Список серий сериала Когда зовет сердце
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Путь горца
The Mountie Way
Сезон 12
Серия 1
5 января 2025
Вы получаете то, что отдаете
You Get What You Give
Сезон 12
Серия 2
12 января 2025
Все, что блестит
All That Glitters
Сезон 12
Серия 3
19 января 2025
Танцующие подростки
Dancing Teens
Сезон 12
Серия 4
26 января 2025
Мама - это слово
Mom's the Word
Сезон 12
Серия 5
2 февраля 2025
Когда осенние листья начинают падать
When Autumn Leaves Begin to Fall
Сезон 12
Серия 6
8 февраля 2025
Танцуйте всю ночь напролет
Dance the Night Away
Сезон 12
Серия 7
16 февраля 2025
Шоу должно продолжаться
The Show Must Go On
Сезон 12
Серия 8
23 февраля 2025
Зарытое сокровище
Buried Treasure
Сезон 12
Серия 9
2 марта 2025
Вера
Having Faith
Сезон 12
Серия 10
9 марта 2025
Должно быть, золото
Must Be Gold
Сезон 12
Серия 11
16 марта 2025
Через долину
Through the Valley
Сезон 12
Серия 12
23 марта 2025
График выхода всех сериалов
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