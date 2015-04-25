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Когда зовет сердце 2013, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Когда зовет сердце
Киноафиша Сериалы Когда зовет сердце Сезоны Сезон 2

When Calls the Heart 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Когда зовет сердце»

Во 2 сезоне сериала «Когда зовет сердце» отношения Элизабет и Джека становятся еще более запутанными после долгожданного первого поцелуя. Они оба осознают, что прожили большую часть жизни буквально в параллельных мирах. Несмотря на страстную влюбленность, им непросто понимать друг друга. Кроме того, мужчина переживает, что такой образованной светской леди станет неинтересно с ним общаться, а сама Элизабет начинает скучать по прошлому и проводит много времени со старым другом Чарльзом. Эбигейл узнает кое-что шокирующее о Билле. Тем временем в городе продолжается судебный процесс по делу о погибших шахте горняках.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Когда зовет сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Испытания сердца Trials of the Heart
Сезон 2 Серия 1
25 апреля 2015
Испытания сердца. Часть 2 Heart and Soul
Сезон 2 Серия 2
2 мая 2015
Желание сердца Heart's Desire
Сезон 2 Серия 3
16 мая 2015
Пробуждение и откровение Awakenings and Revelations
Сезон 2 Серия 4
23 мая 2015
Сердце семьи Heart and Home
Сезон 2 Серия 5
30 мая 2015
Собраться и развалиться Coming Together, Coming Apart
Сезон 2 Серия 6
6 июня 2015
От всего сердца With All My Heart
Сезон 2 Серия 7
13 июня 2015
График выхода всех сериалов
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