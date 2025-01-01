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Когда зовет сердце, список сезонов

When Calls the Heart 6+
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Hallmark Channel

Рейтинг сериала

0.0
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7.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Когда зовет сердце»
Когда зовет сердце - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 11 января 2014 - 29 марта 2014
 
Когда зовет сердце - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
7 эпизодов 25 апреля 2015 - 13 июня 2015
 
Когда зовет сердце - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов 21 февраля 2016 - 10 апреля 2016
 
Когда зовет сердце - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов 19 февраля 2017 - 23 апреля 2017
 
Когда зовет сердце - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов 18 февраля 2018 - 22 апреля 2018
 
Когда зовет сердце - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
9 эпизодов 24 февраля 2019 - 2 июня 2019
 
Когда зовет сердце - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
10 эпизодов 23 февраля 2020 - 26 апреля 2020
 
Когда зовет сердце - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
12 эпизодов 21 февраля 2021 - 9 мая 2021
 
Когда зовет сердце - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
12 эпизодов 6 марта 2022 - 22 мая 2022
 
Когда зовет сердце - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
12 эпизодов 30 июля 2023 - 15 октября 2023
 
Когда зовет сердце - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
12 эпизодов 7 апреля 2024 - 23 июня 2024
 
Когда зовет сердце - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
12 эпизодов 5 января 2025 - 23 марта 2025
 
Сезон 13
TBA
 
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