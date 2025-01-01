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Когда зовет сердце
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Когда зовет сердце, список сезонов
When Calls the Heart
6+
Год выпуска
2013
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Hallmark Channel
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.9
IMDb
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Список сезонов сериала «Когда зовет сердце»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
11 января 2014 - 29 марта 2014
Сезон 2 / Season 2
7 эпизодов
25 апреля 2015 - 13 июня 2015
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
21 февраля 2016 - 10 апреля 2016
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
19 февраля 2017 - 23 апреля 2017
Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов
18 февраля 2018 - 22 апреля 2018
Сезон 6 / Season 6
9 эпизодов
24 февраля 2019 - 2 июня 2019
Сезон 7 / Season 7
10 эпизодов
23 февраля 2020 - 26 апреля 2020
Сезон 8 / Season 8
12 эпизодов
21 февраля 2021 - 9 мая 2021
Сезон 9 / Season 9
12 эпизодов
6 марта 2022 - 22 мая 2022
Сезон 10 / Season 10
12 эпизодов
30 июля 2023 - 15 октября 2023
Сезон 11 / Season 11
12 эпизодов
7 апреля 2024 - 23 июня 2024
Сезон 12 / Season 12
12 эпизодов
5 января 2025 - 23 марта 2025
Сезон 13
TBA
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