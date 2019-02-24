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Когда зовет сердце 2013, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Когда зовет сердце
Киноафиша Сериалы Когда зовет сердце Сезоны Сезон 6

When Calls the Heart 6+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 24 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Когда зовет сердце»

В 6 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Элизабет берет отпуск по уходу за их с Джеком новорожденным ребенком, но без работы в школе она быстро начинает чувствовать себя ненужной и одинокой. Похоже, теперь ей придется совмещать семью и карьеру. Эбигейл договаривается о проведении в Хоуп-Вэлли первой телефонной линии. Гауэн возвращается в город и заявляет о своих правах на местный салун, вновь возродив преступность в этом тихом месте. Биллу приходится вступить с ним в открытое противостояние. Розмари пытается поспособствовать развитию романа между Фейт и Карсоном. Тем временем в городке появляется новый житель Лукас.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Когда зовет сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Телефонные звонки и струны души Phone Rings and Heartstrings
Сезон 6 Серия 1
24 февраля 2019
Королева червей The Queen of Hearts
Сезон 6 Серия 2
3 марта 2019
Вотум доверия A Vote of Confidence
Сезон 6 Серия 3
10 марта 2019
Сердце коня Heart of a Mountie
Сезон 6 Серия 4
5 мая 2019
Сюрприз Surprise
Сезон 6 Серия 5
6 мая 2019
Спорящие сердца Disputing Hearts
Сезон 6 Серия 6
12 мая 2019
Надежда с сердцем Hope Is with the Heart
Сезон 6 Серия 7
19 мая 2019
Звонок из прошлого A Call from the Past
Сезон 6 Серия 8
26 мая 2019
Двойка червей Two of Hearts
Сезон 6 Серия 9
2 июня 2019
График выхода всех сериалов
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