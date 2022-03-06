Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Когда зовет сердце 2013, 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Когда зовет сердце
Киноафиша Сериалы Когда зовет сердце Сезоны Сезон 9

When Calls the Heart 6+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 6 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Когда зовет сердце»

В 9 сезоне сериала «Когда зовет сердце» жизнь в райском городке Хоуп-Вэлли продолжает бить ключом. Молодая учительница Элизабет оказывается в непростом любовном треугольнике. Ей предстоит выбрать, с кем она хочет быть: с обаятельным Натаном или с преданным Лукасом. Оба мужчины всячески стараются завоевать ее расположение, но в результате только еще больше осложняют ее жизнь. Эбигейл с головой погружена в проблемы городка, совершенно не уделяя времени личной жизни. Ли и Розмари вновь шокируют горожан своими очаровательными выходками, а Клара и Джесси пытаются наладить отношения.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Когда зовет сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Как лев In Like a Lion
Сезон 9 Серия 1
6 марта 2022
Как ягненок Out Like a Lamb
Сезон 9 Серия 2
13 марта 2022
Перевернуть страницу Turn of the Page
Сезон 9 Серия 3
20 марта 2022
Прямо из сердца Straight From the Heart
Сезон 9 Серия 4
27 марта 2022
Путешествие в свет Journey into the Light
Сезон 9 Серия 5
3 апреля 2022
Прошедшее настоящее будущее, Past, Present, Future,
Сезон 9 Серия 6
10 апреля 2022
Дни долины надежды. Часть 1 Hope Valley Days (1)
Сезон 9 Серия 7
17 апреля 2022
Дни долины надежды. Часть 2 Hope Valley Days (2)
Сезон 9 Серия 8
24 апреля 2022
Недавнее воспоминание Recent Memory
Сезон 9 Серия 9
1 мая 2022
Никогда не говори никогда Never Say Never
Сезон 9 Серия 10
8 мая 2022
Дым на воде Smoke on the Water
Сезон 9 Серия 11
15 мая 2022
Рок, пока, детка Rock, A Bye, Baby
Сезон 9 Серия 12
22 мая 2022
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше