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Когда зовет сердце 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Когда зовет сердце
Киноафиша Сериалы Когда зовет сердце Сезоны Сезон 1

When Calls the Heart 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда зовет сердце»

В 1 сезоне сериала «Когда зовет сердце» молодая школьная учительница Элизабет Тэтчер устраивается на работу в небольшом городке, существующем за счет угледобывающих предприятий. Жизнь здесь небогатая, простая и совершенно непривычная для светской дамы, выросшей и воспитанной в столице. Она знакомится с новой соседкой – вдовой Эбигейл Стэнтон, которая недавно похоронила мужа после трагедии в шахте. Элизабет понимает, как сильно отличается ее жизнь от судьбы местных женщин. Им приходится терять близких и самим спускаться в шахты, лишь бы сохранить крышу над головой. Девушка учится выживать в новом для нее мире.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Когда зовет сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Утраченный и обретенный Lost and Found
Сезон 1 Серия 1
11 января 2014
Прекратить и не возобновлять Cease and Desist
Сезон 1 Серия 2
18 января 2014
Выразительная тишина A Telling Silence
Сезон 1 Серия 3
25 января 2014
Тайны и ложь Secrets and Lies
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2014
Танец The Dance
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2014
Эти игры These Games
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2014
Второй шанс Second Chances
Сезон 1 Серия 7
22 февраля 2014
Опасные солисты Perils of the Soloists
Сезон 1 Серия 8
1 марта 2014
Перемена сердца Change of Heart
Сезон 1 Серия 9
8 марта 2014
Любовь приходит первой Love Comes First
Сезон 1 Серия 10
15 марта 2014
Правила помолвки Rules of Engagement
Сезон 1 Серия 11
22 марта 2014
Первый поцелуй Final Adieu
Сезон 1 Серия 12
29 марта 2014
График выхода всех сериалов
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