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Когда зовет сердце 2013, 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Когда зовет сердце
Киноафиша Сериалы Когда зовет сердце Сезоны Сезон 11

When Calls the Heart 6+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 7 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 11-й сезон сериала «Когда зовет сердце»

В 11 сезоне сериала «Когда зовет сердце» в канадском городке Хоуп-Вэлли объявляется нежданный гость. Многим жителям знаком этот человек, причем не с лучшей стороны. Но добрая и открытая Элизабет пытается установить с ним контакт, несмотря на предостережения друзей. Элизабет и Розмари узнают тревожные новости о будущем угольных шахт и не знают, стоит ли рассказывать их остальным соседям. Тем временем Лукас уезжает из города, чтобы проветрить голову. Билл помогает Гауэну справиться с последствиями взрыва в шахте. А Ли получает кое-какие известия, которые могут оказать влияние на жизнь всего Хоуп-Вэлли.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Когда зовет сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Когда звезды сошлись When Stars Align
Сезон 11 Серия 1
7 апреля 2024
Завтра никогда не знает Tomorrow Never Knows
Сезон 11 Серия 2
14 апреля 2024
Шаги вперед Steps Forward
Сезон 11 Серия 3
21 апреля 2024
И пришел паук Along Came a Spider
Сезон 11 Серия 4
28 апреля 2024
Вместе сильнее Stronger Together
Сезон 11 Серия 5
5 мая 2024
Верьте Believe
Сезон 11 Серия 6
12 мая 2024
Лицом к музыке Facing the Music
Сезон 11 Серия 7
19 мая 2024
Хранитель брата Brother's Keeper
Сезон 11 Серия 8
26 мая 2024
Правду говорят Truth Be Told
Сезон 11 Серия 9
2 июня 2024
Что крутится вокруг What Goes Around
Сезон 11 Серия 10
9 июня 2024
Бежать к тебе Run to You
Сезон 11 Серия 11
16 июня 2024
Все для любви Anything for Love
Сезон 11 Серия 12
23 июня 2024
График выхода всех сериалов
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