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Когда зовет сердце 2013, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Когда зовет сердце
Киноафиша Сериалы Когда зовет сердце Сезоны Сезон 5

When Calls the Heart 6+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 18 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Когда зовет сердце»

В 5 сезоне сериала «Когда зовет сердце» в столице проходит суд над Гауэном, поэтому Эбигейл и Биллу приходится временно оставить Хоуп-Вэлли, чтобы дать показания. На время своего отсутствия мэр назначает Ли исполняющим обязанности шерифа. В городок приезжает родная сестра Элизабет, мечтающая пойти по ее стопам и также стать учительницей. Однако выясняется, что она представляла себе эту профессию вовсе не так, как есть на самом деле. Строительство железной дороги продолжается, и Эбигейл пытается уговорить инвесторов организовать в Хоуп-Вэлли свое депо. Джек возвращается, чтобы строить будущее с Элизабет.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Когда зовет сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Веря Believing
Сезон 5 Серия 1
18 февраля 2018
Сердца и умы Hearts and Minds
Сезон 5 Серия 2
25 февраля 2018
Дом - там где сердце Home Is Where the Heart Is
Сезон 5 Серия 3
4 марта 2018
Открытые сердца Open Hearts
Сезон 5 Серия 4
11 марта 2018
Мое сердце - твое My Heart Is Yours
Сезон 5 Серия 5
18 марта 2018
Любовь и брак Love and Marriage
Сезон 5 Серия 6
25 марта 2018
Суть вопроса Heart of the Matter
Сезон 5 Серия 7
1 апреля 2018
Погода буря Weather the Storm
Сезон 5 Серия 8
8 апреля 2018
В моих мечтах In My Dreams
Сезон 5 Серия 9
15 апреля 2018
Близко к моему сердцу Close to My Heart
Сезон 5 Серия 10
22 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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