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Когда зовет сердце 2013, 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Когда зовет сердце
Киноафиша Сериалы Когда зовет сердце Сезоны Сезон 10

When Calls the Heart 6+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 30 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 10-й сезон сериала «Когда зовет сердце»

В 10 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Мэр Хикэм решает, что Хоуп-Вэлли нужно вернуться к своим историческим корням, и объявляет городской фестиваль, посвященный «дарению надежды». Конечно, на празднике не обходится и без приезжих гостей. Молодая учительница Элизабет, как всегда, оказывается в самой гуще событий. Ее имя уже известно за пределами долины, благодаря ее роману о жизни в канадской провинции, и теперь девушка – настоящая звезда мероприятия. Кроме того, ее по-прежнему окружают вниманием двое мужчин. Несмотря на то что Элизабет сделала свой выбор в пользу Лукаса, его конкурент не собирается молча покидать жизнь девушки.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Когда зовет сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Лови момент Carpe Diem
Сезон 10 Серия 1
30 июля 2023
Надежда вечна Hope Springs Eternal
Сезон 10 Серия 2
6 августа 2023
О, детка Oh, Baby
Сезон 10 Серия 3
13 августа 2023
Большие ожидания Great Expectataions
Сезон 10 Серия 4
20 августа 2023
Жизнь - всего лишь сон Life is But a Dream
Сезон 10 Серия 5
27 августа 2023
Мать и дитя Mother and Child
Сезон 10 Серия 6
3 сентября 2023
Наилучшие планы Best Laid Plans
Сезон 10 Серия 7
10 сентября 2023
Что есть и чего никогда не должно быть What Is and What Should Never Be
Сезон 10 Серия 8
17 сентября 2023
Глубокая вода Deep Water
Сезон 10 Серия 9
24 сентября 2023
Весь разодетый All Dressed Up
Сезон 10 Серия 10
1 октября 2023
Длинный забег Long Time Running
Сезон 10 Серия 11
8 октября 2023
Звездные ночи Starry Nights
Сезон 10 Серия 12
15 октября 2023
График выхода всех сериалов
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