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Когда зовет сердце 2013, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Когда зовет сердце
Киноафиша Сериалы Когда зовет сердце Сезоны Сезон 3

When Calls the Heart 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Когда зовет сердце»

В 3 сезоне сериала «Когда зовет сердце» жители Хоуп-Вэлли узнают, что Фрэнк объявлен в розыск. Эбигейл встает на его сторону, пытаясь доказать, что прошлое человека далеко не всегда определяет его будущее. Фейт сближается с Джеком и задумывается о переезде, но эта дружба начинает напрягать Элизабет. Тем временем Гауэн начинает реализовывать свой план, и в городке появляется банда преступников, угрожающая всем жителям. Бекки все еще находится в больнице, но, кажется, начинает идти на поправку. Несмотря на личные перипетии, Элизабет не забывает о работе и готовит своих учеников к школьной ярмарке.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Когда зовет сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Тревожные сердца Troubled Hearts
Сезон 3 Серия 1
21 февраля 2016
Время говорить A Time to Speak
Сезон 3 Серия 2
28 февраля 2016
Сердце героя Heart of a Hero
Сезон 3 Серия 3
6 марта 2016
Нежное сердце A Gentle Heart
Сезон 3 Серия 4
13 марта 2016
Навсегда в моем сердце Forever in My Heart
Сезон 3 Серия 5
20 марта 2016
Разбитое сердце Heartbreak
Сезон 3 Серия 6
27 марта 2016
Сердца под вопросом Hearts in Question
Сезон 3 Серия 7
3 апреля 2016
Молитвы от всего сердца Prayers from the Heart
Сезон 3 Серия 8
10 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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