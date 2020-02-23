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Когда зовет сердце 2013, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Когда зовет сердце
Киноафиша Сериалы Когда зовет сердце Сезоны Сезон 7

When Calls the Heart 6+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 23 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Когда зовет сердце»

В 7 сезоне сериала «Когда зовет сердце» Элизабет возобновляет попытки написать роман. Первым, кто видит ее рукописи, оказывается Лукас, однако девушка оказывается не готова к его справедливой, но строгой критике. Отношения Элизабет и Натана становятся сложнее, когда в них появляется намек на флирт. В город приезжает журналист, чтобы рассказать всему миру правду о Гауэне, но преступник делает все возможное, чтобы заткнуть свидетелям рот. Розмари и Ли готовятся к юбилею, а Фейт вынуждена выбирать между новой работой и жизнью в Хоуп-Вэлли. Тем временем Джесси и Клара готовятся к своей предстоящей свадьбе.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Когда зовет сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Движущееся изображение A Moving Picture
Сезон 7 Серия 1
23 февраля 2020
Сердце отца The Heart of a Father
Сезон 7 Серия 2
1 марта 2020
Семейные ценности Family Matters
Сезон 7 Серия 3
8 марта 2020
Кисло-сладкий Sweet and Sour
Сезон 7 Серия 4
15 марта 2020
Неожиданный подарок An Unexpected Gift
Сезон 7 Серия 5
22 марта 2020
В совершенном единстве In Perfect Unity
Сезон 7 Серия 6
29 марта 2020
Сердце писателя Heart of a Writer
Сезон 7 Серия 7
5 апреля 2020
В лес Into the Woods
Сезон 7 Серия 8
12 апреля 2020
Новые возможности New Possibilities
Сезон 7 Серия 9
19 апреля 2020
Не уходи Don't Go
Сезон 7 Серия 10
26 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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