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Голос (2012), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Голос
Киноафиша Сериалы Голос Сезоны Сезон 5

Golos 12+
Название Сезон 5
Премьера сезона 2 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 18
Продолжительность сезона 31 час 30 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Голос»

В 5-м сезоне шоу «Голос» состав судей снова подвергся изменениям, на этот раз к исполнительнице Полине Гагариной и певцу Григорию Лепсу, которые остались с предыдущего сезона, присоединились два бывших наставника — Дима Билан и Леонид Агутин. Дмитрий Нагиев в 5-й раз подряд появился на экране в качестве ведущего проекта. Триумфаторами шоу оказались Дарья Антонюк, Александр Панайотов, Кайрат Примбердиев и Сардор Милано. Дарья Антонюк запомнилась зрителям Первого канала исполнением романса «Дорогой длинною», а Александр Панайотов впечатлил наставников хитом Джорджа Майкла Careless Whisper.

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5.2 IMDb
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Список серий телешоу Голос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Слепые прослушивания. 1-я неделя
Сезон 5 Серия 1
2 сентября 2016
Слепые прослушивания. 2-я неделя
Сезон 5 Серия 2
9 сентября 2016
Слепые прослушивания. 3-я неделя
Сезон 5 Серия 3
16 сентября 2016
Слепые прослушивания. 4-я неделя
Сезон 5 Серия 4
23 сентября 2016
Слепые прослушивания. 5-я неделя
Сезон 5 Серия 5
30 сентября 2016
Слепые прослушивания. 6-я неделя
Сезон 5 Серия 6
7 октября 2016
Слепые прослушивания. 7-я неделя
Сезон 5 Серия 7
14 октября 2016
Поединки. 1-я неделя
Сезон 5 Серия 8
21 октября 2016
Поединки. 2-я неделя
Сезон 5 Серия 9
28 октября 2016
Поединки. 3-я неделя
Сезон 5 Серия 10
4 ноября 2016
Поединки. 4-я неделя
Сезон 5 Серия 11
11 ноября 2016
Нокауты. 1-я неделя
Сезон 5 Серия 12
18 ноября 2016
Нокауты. 2-я неделя
Сезон 5 Серия 13
25 ноября 2016
Нокауты. 3-я неделя
Сезон 5 Серия 14
2 декабря 2016
Первый четвертьфинал
Сезон 5 Серия 15
9 декабря 2016
Второй четвертьфинал
Сезон 5 Серия 16
16 декабря 2016
Полуфинал
Сезон 5 Серия 17
23 декабря 2016
Финал
Сезон 5 Серия 18
30 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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