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Голос (2012), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Голос
Киноафиша Сериалы Голос Сезоны Сезон 7

Golos 12+
Название Сезон 7
Премьера сезона 12 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 13
Продолжительность сезона 22 часа 45 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Голос»

В 7-м сезоне шоу «Голос» состав наставников поменялся полностью: к Басте присоединились новички — исполнительница Ани Лорак, скандально известный певец Сергей Шнуров и продюсер Константин Меладзе. Дмитрий Нагиев в очередной раз приглашен вести проект. От команды каждого наставника в четвертьфинал удалось пройти трем вокалистам. Самыми яркими участниками шоу стали Петр Захаров, поразивший слушателей исполнением «Смуглянки», а также Амирхан Умаев, Рушана Валиева и Шаэн Оганесян. В финале сезона все участники по сложившейся традиции вышли на сцену, чтобы вместе исполнить хит группы ABBA.

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Список серий телешоу Голос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Слепые прослушивания 1
Сезон 7 Серия 1
12 октября 2018
Слепые прослушивания 2
Сезон 7 Серия 2
19 октября 2018
Слепые прослушивания 3
Сезон 7 Серия 3
26 октября 2018
Слепые прослушивания 4
Сезон 7 Серия 4
2 ноября 2018
Слепые прослушивания 5
Сезон 7 Серия 5
9 ноября 2018
Слепые прослушивания 6
Сезон 7 Серия 6
16 ноября 2018
Поединки. 1-я неделя
Сезон 7 Серия 7
23 ноября 2018
Поединки. 2-я неделя
Сезон 7 Серия 8
30 ноября 2018
Нокауты 1
Сезон 7 Серия 9
7 декабря 2018
Нокауты 2
Сезон 7 Серия 10
14 декабря 2018
Четвертьфинал, топ 12
Сезон 7 Серия 11
21 декабря 2018
Полуфинал, топ 8
Сезон 7 Серия 12
28 декабря 2018
Финал
Сезон 7 Серия 13
1 января 2019
График выхода всех сериалов
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