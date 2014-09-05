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Голос (2012), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Голос
Киноафиша Сериалы Голос Сезоны Сезон 3

Golos 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 17
Продолжительность сезона 29 часов 45 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Голос»

В 3-м сезоне шоу «Голос» все наставники в лице Димы Билана, Пелагеи, Александра Градского и Леонида Агутина продолжили свою работу в проекте. Шоу ведет по-прежнему Дмитрий Нагиев. От команды каждого наставника в четвертьфинал удалось пройти шестерке исполнителей. Самыми яркими участниками проекта оказались Александра Воробьева, Ярослав Дронов, Александр Бон и Мариам Мерабова. При этом Егор Сесарев в рамках слепых прослушиваний покорил публику и наставников исполнением популярной песни Angels. Александра Воробьева растрогала аудиторию, спев знаменитую композицию «Лебединая верность».

Рейтинг шоу

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5.2 IMDb
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Список серий телешоу Голос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Слепые прослушивания 1
Сезон 3 Серия 1
5 сентября 2014
Слепые прослушивания 2
Сезон 3 Серия 2
12 сентября 2014
Слепые прослушивания 3
Сезон 3 Серия 3
19 сентября 2014
Слепые прослушивания 4
Сезон 3 Серия 4
26 сентября 2014
Слепые прослушивания 5
Сезон 3 Серия 5
3 октября 2014
Слепые прослушивания 6
Сезон 3 Серия 6
10 октября 2014
Поединки 1
Сезон 3 Серия 7
17 октября 2014
Поединки 2
Сезон 3 Серия 8
24 октября 2014
Поединки 3
Сезон 3 Серия 9
31 октября 2014
Поединки 4
Сезон 3 Серия 10
7 ноября 2014
Нокауты 1
Сезон 3 Серия 11
14 ноября 2014
Нокауты 2
Сезон 3 Серия 12
21 ноября 2014
Нокауты 3
Сезон 3 Серия 13
28 ноября 2014
Четвертьфинал 1 (прямой эфир)
Сезон 3 Серия 14
5 декабря 2014
Четвертьфинал 2 (прямой эфир)
Сезон 3 Серия 15
12 декабря 2014
Полуфинал (прямой эфир)
Сезон 3 Серия 16
19 декабря 2014
Финал (прямой эфир)
Сезон 3 Серия 17
26 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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