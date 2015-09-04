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Голос (2012), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Голос
Киноафиша Сериалы Голос Сезоны Сезон 4

Golos 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 4 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 17
Продолжительность сезона 29 часов 45 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Голос»

В 4-м сезоне шоу «Голос» в первый раз в истории проекта состав наставников поменялся. К Александру Градскому присоединились Баста, Полина Гагарина и Григорий Лепс, которые заменили Диму Билана, Пелагею и Леонида Агутина. Дмитрий Нагиев остался ведущим шоу. От команды каждого наставника в четвертьфинал удалось пройти шести исполнителям. Самыми яркими участниками проекта стали иеромонах Фотий, Михаил Озеров, Ольга Задонская и Эра Канн. Эра Канн произвела впечатление на наставников и публику в рамках слепых прослушиваний, исполнив культовую композицию Гвен Стефани Don't Speak.

Рейтинг шоу

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5.2 IMDb
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Список серий телешоу Голос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Слепые прослушивания 1
Сезон 4 Серия 1
4 сентября 2015
Слепые прослушивания 2
Сезон 4 Серия 2
11 сентября 2015
Слепые прослушивания 3
Сезон 4 Серия 3
18 сентября 2015
Слепые прослушивания 4
Сезон 4 Серия 4
25 сентября 2015
Слепые прослушивания 5
Сезон 4 Серия 5
2 октября 2015
Слепые прослушивания 6
Сезон 4 Серия 6
9 октября 2015
Поединки 1
Сезон 4 Серия 7
16 октября 2015
Поединки 2
Сезон 4 Серия 8
23 октября 2015
Поединки 3
Сезон 4 Серия 9
30 октября 2015
Поединки 4
Сезон 4 Серия 10
6 ноября 2015
Нокауты 1
Сезон 4 Серия 11
13 ноября 2015
Нокауты 2
Сезон 4 Серия 12
20 ноября 2015
Нокауты 3
Сезон 4 Серия 13
27 ноября 2015
Четвертьфинал 1 (прямой эфир)
Сезон 4 Серия 14
4 декабря 2015
Четвертьфинал 2 (прямой эфир)
Сезон 4 Серия 15
11 декабря 2015
Полуфинал (прямой эфир)
Сезон 4 Серия 16
18 декабря 2015
Финал (прямой эфир)
Сезон 4 Серия 17
25 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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