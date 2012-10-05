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Голос (2012), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Голос
Киноафиша Сериалы Голос Сезоны Сезон 1

Golos 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 22 часа 45 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Голос»

В 1-м сезоне шоу «Голос» судьями стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Каждый наставник отобрал команду в рамках слепых прослушиваний, затем разбил участников на шесть дуэтов. По результатам исполнения наставники сделали выбор, приняв решение, кто из дуэта останется в проекте, а кто отправится домой. Ведущим проекта стал известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев. От команды каждого наставника в четвертьфинал в премьерном сезоне удалось пройти трем артистам. Самыми яркими участниками шоу оказались Эльмира Калимуллина, Анастасия Спиридонова, Маргарита Позоян и Дина Гарипова.

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5.2 IMDb
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Список серий телешоу Голос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Слепые прослушивания 1
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2012
Слепые прослушивания 2
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2012
Слепые прослушивания 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2012
Слепые прослушивания 4
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2012
Слепые прослушивания 5
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2012
Слепые прослушивания 6
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2012
Поединки 1
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2012
Поединки 2
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2012
Поединки 3
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2012
Нокауты
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2012
Полуфинал (прямой эфир)
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2012
Финал (прямой эфир)
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2012
Суперфинал
Сезон 1 Серия 13
28 декабря 2012
График выхода всех сериалов
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