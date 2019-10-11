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Голос (2012), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Голос
Киноафиша Сериалы Голос Сезоны Сезон 8

Golos 12+
Название Сезон 8
Премьера сезона 11 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 22 часа 45 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Голос»

В 8-м сезоне шоу «Голос» состав наставников подвергся изменениям в пятый раз подряд: к оставшимся с прошедшего сезона певцу Сергею Шнурову и композитору Константину Меладзе вернулась Полина Гагарина и новичок — исполнитель Валерий Сюткин. Шоумен Дмитрий Нагиев снова предстал в роли ведущего. От команды каждого наставника в четвертьфинал прошли три исполнителя. Судьбу финалистов теперь решают только слушатели путем зрительского голосования. Самыми запоминающимися участниками этого сезона стали молодой певец Аскер Бербеков, а также артисты Антон Токарев, Ив Набиев и Арсен Мукенди.

Рейтинг шоу

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5.2 IMDb
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Список серий телешоу Голос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Слепые прослушивания. 1-я неделя
Сезон 8 Серия 1
11 октября 2019
Слепые прослушивания. 2-я неделя
Сезон 8 Серия 2
18 октября 2019
Слепые прослушивания. 3-я неделя
Сезон 8 Серия 3
25 октября 2019
Слепые прослушивания. 4-я неделя
Сезон 8 Серия 4
1 ноября 2019
Слепые прослушивания. 5-я неделя
Сезон 8 Серия 5
8 ноября 2019
Слепые прослушивания. 6-я неделя
Сезон 8 Серия 6
15 ноября 2019
Поединки 1-я неделя
Сезон 8 Серия 7
22 ноября 2019
Поединки 2-я неделя
Сезон 8 Серия 8
29 ноября 2019
Нокауты 1-я неделя
Сезон 8 Серия 9
6 декабря 2019
Нокауты 2-я неделя
Сезон 8 Серия 10
13 декабря 2019
Четвертьфинал
Сезон 8 Серия 11
20 декабря 2019
Полуфинал
Сезон 8 Серия 12
27 декабря 2019
Финал
Сезон 8 Серия 13
1 января 2020
График выхода всех сериалов
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