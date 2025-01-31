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Голос (2012), 13 сезон
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Сезон 13
Golos
12+
Название
Сезон 13
Премьера сезона
31 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
14
Продолжительность сезона
24 часа 30 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
1
голос
5.2
IMDb
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Список серий телешоу Голос
График выхода всех сериалов
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Слепые прослушивания 1-я неделя
Сезон 13
Серия 1
31 января 2025
Слепые прослушивания 2-я неделя
Сезон 13
Серия 2
7 февраля 2025
Слепые прослушивания 3-я неделя
Сезон 13
Серия 3
14 февраля 2025
Слепые прослушивания 4-я неделя
Сезон 13
Серия 4
21 февраля 2025
Слепые прослушивания 5-я неделя
Сезон 13
Серия 5
28 февраля 2025
Слепые прослушивания 6-я неделя
Сезон 13
Серия 6
7 марта 2025
Слепые прослушивания 7-я неделя
Сезон 13
Серия 7
14 марта 2025
Слепые прослушивания 8-я неделя
Сезон 13
Серия 8
21 марта 2025
Поединки 2-я неделя
Сезон 13
Серия 9
28 марта 2025
Нокауты. 1-я неделя
Сезон 13
Серия 10
4 апреля 2025
Нокауты. 2-я неделя
Сезон 13
Серия 11
11 апреля 2025
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Сезон 13
Серия 12
18 апреля 2025
Полуфинал (Прямой эфир)
Сезон 13
Серия 13
25 апреля 2025
ФИНАЛ (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Сезон 13
Серия 14
TBA
График выхода всех сериалов
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