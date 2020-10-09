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Голос (2012), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Голос
Киноафиша Сериалы Голос Сезоны Сезон 9

Golos 12+
Название Сезон 9
Премьера сезона 9 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 22 часа 45 минут
О чем 9-й сезон телешоу «Голос»

В 9-м сезоне шоу «Голос» в качестве наставников остались Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. После пропуска сезона к ним присоединился Василий Вакуленко, широко известный как Баста. Дмитрий Нагиев вновь оказался ведущим проекта. От команды каждого наставника в четвертьфинал удалось пройти трем участникам. Выступления таких исполнителей, как Яна Габбасова, Олег Аккуратов, Дмитрий Венгеров и Василий Пасечник, наиболее запомнились зрителям. Наставники тоже вместе появились на сцене, чтобы порадовать поклонников исполнением песни «Геленджик» из репертуара Сергея Шнурова.
 

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Список серий телешоу Голос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
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Сезон 6
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Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
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Сезон 13
Сезон 14
Слепые прослушивания 1-я неделя
Сезон 9 Серия 1
9 октября 2020
Слепые прослушивания 2-я неделя
Сезон 9 Серия 2
16 октября 2020
Слепые прослушивания 3-я неделя
Сезон 9 Серия 3
23 октября 2020
Слепые прослушивания 4-я неделя
Сезон 9 Серия 4
30 октября 2020
Слепые прослушивания 5-я неделя
Сезон 9 Серия 5
6 ноября 2020
Слепые прослушивания 6-я неделя
Сезон 9 Серия 6
13 ноября 2020
Поединки 1-я неделя
Сезон 9 Серия 7
20 ноября 2020
Поединки 2-я неделя
Сезон 9 Серия 8
27 ноября 2020
Нокауты 1-я неделя
Сезон 9 Серия 9
4 декабря 2020
Нокауты 2-я неделя
Сезон 9 Серия 10
11 декабря 2020
Четвертьфинал ( прямой эфир)
Сезон 9 Серия 11
18 декабря 2020
Полуфинал (прямой эфир)
Сезон 9 Серия 12
25 декабря 2020
Финал (прямой эфир)
Сезон 9 Серия 13
30 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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