Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Голос (2012), 11 сезон

Постер к 11-му сезону телешоу Голос
Киноафиша Сериалы Голос Сезоны Сезон 11

Golos 12+
Название Сезон 11
Премьера сезона 3 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 14
Продолжительность сезона 24 часа 30 минут
О чем 11-й сезон телешоу «Голос»

В 11-м сезоне шоу «Голос» в сравнении с предыдущим сезоном состав наставников поменялся целиком: к вернувшимся в проект Полине Гагариной и Виталию Вакуленко добавились два новых наставника — Владимир Пресняков и Антон Беляев. Последний стал первым наставником, который ранее принимал участие в проекте. Вместо Дмитрия Нагиева ведущей шоу стала Яна Чурикова. В этом сезоне в РФ в первый раз решили внедрить функцию блокировки. За сезон наставник может использовать функцию блокировки трижды. В шоу приняли участие Николай Щерба, Гульнара Байгузина, Вадим Евтеев, Эльмира Диваева и другие молодые артисты.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 1 голос
5.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Голос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Слепые прослушивания 1-я неделя
Сезон 11 Серия 1
3 марта 2023
Слепые прослушивания 2-я неделя
Сезон 11 Серия 2
10 марта 2023
Слепые прослушивания 3 - я неделя
Сезон 11 Серия 3
17 марта 2023
Слепые прослушивания 4-я неделя
Сезон 11 Серия 4
24 марта 2023
Слепые прослушивания 5-я неделя
Сезон 11 Серия 5
31 марта 2023
Слепые прослушивания 6-я неделя
Сезон 11 Серия 6
7 апреля 2023
Слепые прослушивания 7 - я неделя
Сезон 11 Серия 7
14 апреля 2023
Поединки 1-я неделя
Сезон 11 Серия 8
21 апреля 2023
Поединки 2-я неделя
Сезон 11 Серия 9
28 апреля 2023
Нокауты. 1-я неделя
Сезон 11 Серия 10
5 мая 2023
Нокауты. 2-я неделя
Сезон 11 Серия 11
12 мая 2023
Четвертьфинал (Прямой эфир)
Сезон 11 Серия 12
19 мая 2023
Полуфинал (Прямой эфир)
Сезон 11 Серия 13
26 мая 2023
Финал (Прямой эфир)
Сезон 11 Серия 14
2 июня 2023
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше