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Голос (2012), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Голос
Киноафиша Сериалы Голос Сезоны Сезон 6

Golos 12+
Название Сезон 6
Премьера сезона 1 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 18
Продолжительность сезона 31 час 30 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Голос»

В 6-м сезоне шоу «Голос» оригинальный, «золотой» состав наставников вновь появился на экране, к радости зрителей: к Диме Билану и Леониду Агутину присоединились Пелагея и Александр Градский. Дмитрий Нагиев в очередной раз предстал в качестве ведущего проекта. Наставники по-прежнему отбирали членов своей команды в рамках слепых прослушиваний, после чего участники соревновались за право стать победителем. Самыми яркими участниками этого сезона стали Селим Алахяров, Тимофей Копылов, Ладислав Бубнар и Ян Гэ. В новогоднем выпуске все участники появились на сцене, чтобы вместе исполнить рождественский хит шведской группы ABBA.

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5.2 IMDb
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Список серий телешоу Голос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Слепые прослушивания 1
Сезон 6 Серия 1
1 сентября 2017
Слепые прослушивания 2
Сезон 6 Серия 2
8 сентября 2017
Слепые прослушивания 3
Сезон 6 Серия 3
15 сентября 2017
Слепые прослушивания 4
Сезон 6 Серия 4
22 сентября 2017
Слепые прослушивания 5
Сезон 6 Серия 5
29 сентября 2017
Слепые прослушивания 6
Сезон 6 Серия 6
6 октября 2017
Слепые прослушивания 7
Сезон 6 Серия 7
13 октября 2017
Поединки 1
Сезон 6 Серия 8
20 октября 2017
Поединки 2
Сезон 6 Серия 9
27 октября 2017
Поединки 3
Сезон 6 Серия 10
3 ноября 2017
Поединки 4
Сезон 6 Серия 11
10 ноября 2017
Нокауты 1
Сезон 6 Серия 12
17 ноября 2017
Нокауты 2
Сезон 6 Серия 13
24 ноября 2017
Нокауты 3
Сезон 6 Серия 14
1 декабря 2017
Четвертьфинал 1
Сезон 6 Серия 15
8 декабря 2017
Четвертьфинал 2
Сезон 6 Серия 16
15 декабря 2017
Полуфинал
Сезон 6 Серия 17
22 декабря 2017
Финал
Сезон 6 Серия 18
29 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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