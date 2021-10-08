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Голос (2012), 10 сезон

Постер к 10-му сезону телешоу Голос
Киноафиша Сериалы Голос Сезоны Сезон 10

Golos 12+
Название Сезон 10
Премьера сезона 8 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 22 часа 45 минут
О чем 10-й сезон телешоу «Голос»

В 10-м сезоне шоу «Голос» зрители увидели обновленную студию, где красные кресла занял «золотой состав» проекта – Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Дмитрий Нагиев снова выступил в роли ведущего. 28 ноября 2021 года ушел из жизни Александр Градский. К этому моменту в эфире появилось 8 выпусков, еще 2 выпуска «нокаутов» сняли за несколько дней до известия о кончине Градского. В память о наставнике дирекция «Первого канала» решили довести сезон до конца. Кресло при этом пустовало. Самыми яркими вокалистами проекта стали Александр Волкодав, Алишер Каримов, Ернар Садирбаев и Элина Пан.
 

Рейтинг шоу

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5.2 IMDb
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Список серий телешоу Голос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Слепые прослушивания 1-я неделя
Сезон 10 Серия 1
8 октября 2021
Слепые прослушивания 2-я неделя
Сезон 10 Серия 2
15 октября 2021
Слепые прослушивания 3-я неделя
Сезон 10 Серия 3
22 октября 2021
Слепые прослушивания 4-я неделя
Сезон 10 Серия 4
29 октября 2021
Слепые прослушивания 5-я неделя
Сезон 10 Серия 5
5 ноября 2021
Слепые прослушивания 6-я неделя
Сезон 10 Серия 6
12 ноября 2021
Поединки 1-я неделя
Сезон 10 Серия 7
19 ноября 2021
Поединки 2-я неделя
Сезон 10 Серия 8
26 ноября 2021
Нокауты 1-я неделя
Сезон 10 Серия 9
3 декабря 2021
Нокауты 2-я неделя
Сезон 10 Серия 10
10 декабря 2021
Четвертьфинал ( прямой эфир)
Сезон 10 Серия 11
17 декабря 2021
Полуфинал (прямой эфир)
Сезон 10 Серия 12
24 декабря 2021
Финал (прямой эфир)
Сезон 10 Серия 13
30 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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