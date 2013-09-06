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Голос (2012), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Голос
Киноафиша Сериалы Голос Сезоны Сезон 2

Golos 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 17
Продолжительность сезона 29 часов 45 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Голос»

Во 2-м сезоне шоу «Голос» наставниками стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Все участники, которые прошли кастинг, исполнили по одной песне, а судьи отобрали участников в команду. Если к одному участнику повернулись двое и более судей, исполнитель сам принимает решение, в какую команду отправиться. Самыми яркими участниками шоу оказались Сергей Волчков, Наргиз Закирова, Гела Гуралиа и Тина Кузнецова. Александра Белякова поразила судей исполнением лирической композиции «Журавли», а Олеся Матакова растрогала наставников и публику пронзительной песней «Снилось мне».

Рейтинг шоу

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5.2 IMDb
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Список серий телешоу Голос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Прослушивания 1
Сезон 2 Серия 1
6 сентября 2013
Прослушивания 2
Сезон 2 Серия 2
13 сентября 2013
Прослушивания 3
Сезон 2 Серия 3
20 сентября 2013
Прослушивания 4
Сезон 2 Серия 4
27 сентября 2013
Прослушивания 5
Сезон 2 Серия 5
4 октября 2013
Прослушивания 6
Сезон 2 Серия 6
12 октября 2013
Поединки 1
Сезон 2 Серия 7
18 октября 2013
Поединки 2
Сезон 2 Серия 8
25 октября 2013
Поединки 3
Сезон 2 Серия 9
1 ноября 2013
Поединки 4
Сезон 2 Серия 10
8 ноября 2013
Нокауты 1
Сезон 2 Серия 11
16 ноября 2013
Нокауты 2
Сезон 2 Серия 12
22 ноября 2013
Нокауты 3
Сезон 2 Серия 13
29 ноября 2013
Зрительское голосование 1
Сезон 2 Серия 14
6 декабря 2013
Зрительское голосование 2
Сезон 2 Серия 15
13 декабря 2013
Полуфинал
Сезон 2 Серия 16
20 декабря 2013
Финал
Сезон 2 Серия 17
27 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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