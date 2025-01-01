Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Голос
Сезоны
Голос, список сезонов
Golos
12+
Год выпуска
2012
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 45 минут
Телеканал
Первый канал
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
1
голос
5.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов телешоу «Голос»
Сезон 1
13 эпизодов
5 октября 2012 - 28 декабря 2012
Сезон 2
17 эпизодов
6 сентября 2013 - 27 декабря 2013
Сезон 3
17 эпизодов
5 сентября 2014 - 26 декабря 2014
Сезон 4
17 эпизодов
4 сентября 2015 - 25 декабря 2015
Сезон 5
18 эпизодов
2 сентября 2016 - 30 декабря 2016
Сезон 6
18 эпизодов
1 сентября 2017 - 29 декабря 2017
Сезон 7
13 эпизодов
12 октября 2018 - 1 января 2019
Сезон 8
13 эпизодов
11 октября 2019 - 1 января 2020
Сезон 9
13 эпизодов
9 октября 2020 - 30 декабря 2020
Сезон 10
13 эпизодов
8 октября 2021 - 30 декабря 2021
Сезон 11
14 эпизодов
3 марта 2023 - 2 июня 2023
Сезон 12
14 эпизодов
19 января 2024 - 27 апреля 2024
Сезон 13
14 эпизодов
31 января 2025 - 25 апреля 2025
Сезон 14
1 эпизод
TBA
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667