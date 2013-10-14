Сериал «Петр Лещенко. Все, что было…» – это история жизни великого исполнителя, пережившего две войны. Советский певец заслужил признание во всем мире в самые непростые для страны годы. Юность Лещенко прошла в молдавском городе Кишиневе, там же началась его карьера на сцене. Во времена Великой Отечественной войны Лещенко, несмотря на риск, поехал на гастроли в оккупированную Одессу. По счастливой случайности ему удалось вернуться оттуда целым и невредимым. Но спустя некоторое время Петр оказывается в тюрьме…