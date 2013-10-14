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Постер к сериалу Пётр Лещенко. Всё, что было...
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Киноафиша Сериалы Пётр Лещенко. Всё, что было...

Пётр Лещенко. Всё, что было... (2013 - 2013)

Пётр Лещенко. Всё, что было... 12+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут
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О чем сериал

Сериал «Петр Лещенко. Все, что было…» – это история жизни великого исполнителя, пережившего две войны. Советский певец заслужил признание во всем мире в самые непростые для страны годы. Юность Лещенко прошла в молдавском городе Кишиневе, там же началась его карьера на сцене. Во времена Великой Отечественной войны Лещенко, несмотря на риск, поехал на гастроли в оккупированную Одессу. По счастливой случайности ему удалось вернуться оттуда целым и невредимым. Но спустя некоторое время Петр оказывается в тюрьме…

В ролях
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пётр Лещенко. Всё, что было... - Сезон 1 Сезон 1
2013, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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